कोलकाता में ED का एक्शन, पूर्व TMC मंत्री के 15 ठिकानों पर छापेमारी, दुर्गा पूजा के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप

इस बड़े फर्जीवाड़े की शुरुआत जून महीने में हुई थी, जब कोलकाता के बहुबाजार थाने में पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन, उनकी पत्नी मधुछंदा सेन और मास आर्ट संस्था के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच के आधार पर अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कस दिया है। जांच एजेंसी मुख्य रूप से यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी पास बेचकर जो करोड़ों रुपये जुटाए गए, वे किन-किन बैंक खातों में भेजे गए। इसके साथ ही ED इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इस पूरे खेल में और कौन-कौन से बड़े और रसूखदार चेहरे शामिल हैं।