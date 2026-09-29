SFJ Jail Recruitment: जेल से खालिस्तानी नेटवर्क में भर्ती, हाईवे पर मिले 1.5 लाख रुपये, प्रीतपाल सिंह के जरिए हुआ बड़ा खुलासा

एजेंसियों के मुताबिक, प्रीतपाल सिंह को फरीदकोट-अमृतसर हाईवे पर एक तय जगह से 1.5 लाख रुपये मिले। इसे डेड-ड्रॉप के जरिए पहुंचाया गया था। डेड-ड्रॉप में पैसे, हथियार या दूसरी सामग्री सीधे किसी व्यक्ति को देने के बजाय पहले से तय जगह पर रखी जाती है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को उस जगह और सामान की जानकारी सुरक्षित माध्यम से दी जाती है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान से जुड़े मॉड्यूल भी इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। हथियार, गोला-बारूद और नकदी ड्रोन या दूसरे गुप्त तरीकों से सीमा पार भेजे जाने के बाद तय स्थानों पर छिपाए जाते हैं।