Rajya Sabha की 12 सीटों पर चुनाव, यूपी में इंपैक्ट, बंगाल को भी मिलेगा संदेश, BJP में किन-किन नामों की चल रही है चर्चा

लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नजर विपक्ष से बाहर के विधायकों व सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर संभावित असंतोष पर भी है। 2024 के पिछले राज्यसभा चुनाव में तस्वीर उलटी थी। उस समय सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने उसके तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन का गणित बिगाड़ दिया था और बीजेपी के संजय सेठ जीत गए थे। इस बार सपा यदि तीसरे प्रत्याशी का दांव चलती है तो राज्यसभा का चुनाव महज सीटो की लड़ाई नहीं रहेगा। यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों खेमों की एकजुटता की राजनीतिक परीक्षा भी होगी।