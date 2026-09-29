उरी सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल: वो सैन्य आपरेशन जिसने ख़त्म कर दी पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग

Uri Surgical Strike: उरी सर्जिकल स्ट्राइक-ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसने भारतीय रक्षा रणनीति की धुरी को पूरी तरह से बदल दिया। 28-29 सितंबर की दरम्यानी रात एलीट पैरा एसएफ़ के 19 जवानों ने नियंत्रण रेखा को पार किया। 58 मिनट में ही आतंकियों को चुन चुनकर दफन कर दिया। इसके बाद एलान कर दिया -"ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है"। भारत ने इस सैन्य कार्रवाई को खुलेआम स्वीकार भी किया। गौरतलब है कि सेना के उरी कैंप पर 18 सितंबर को हुए आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे।