सरकारी कर्मचारियों के अपमान पर भड़की YSRCP, मीडिया पर ‘ब्लेड और गांजा बैच’ कहने का आरोप, कानूनी कार्रवाई की उठी मांग

Andhra Pradesh News:युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रवक्ता पुथा शिव शंकर ने मीडिया के एक वर्ग (येलो मीडिया) की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे विलेज और वार्ड सचिवालय के कर्मचारियों को मीडिया द्वारा 'ब्लेड बैच' और 'गांजा बैच' जैसे बेहद अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के नाम पर दलाली करने वाले लोग सरकारी नौकरी पाने वाले योग्य युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं।