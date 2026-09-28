AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR हुई दर्ज, सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप

विधायक जरनैल सिंह ने पूरे घटनाक्रम के बारे में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि रविवार को दोपहर करीब 1:15 बजे उन्हें PWD मंत्री प्रवेश वर्मा का फोन आया था। जरनैल सिंह के मुताबिक, मंत्री ने उनसे कहा कि वह सड़क का निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं और विधायक को आकर सड़क की खराबी दिखानी चाहिए। जरनैल सिंह का कहना है कि फोन आने के कुछ ही मिनट बाद वह निरीक्षण स्थल पर पहुंच गए। उनके मुताबिक, वहां पहुंचने पर उन्हें लगा कि मौके पर पहले से ही पूरी तैयारी की जा चुकी थी। विधायक ने दावा किया कि वहां बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे और उनके हाथों में मोबाइल फोन थे। उनके अनुसार, कई कैमरे पहले से चालू थे और मौके की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। जरनैल सिंह ने इसे राजनीतिक प्रचार से जोड़ते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया।