‘अब फैसला कोर्ट करेगा…’, निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि केस, जानें क्या है विवाद?

दुबे ने गर्ग के दावे को खारिज करते हुए सवाल किया कि क्या दोनों की कभी व्यक्तिगत या फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी वित्त मंत्रालय में गर्ग के कार्यालय नहीं गए। गर्ग ने अपने दावे पर कायम रहते हुए कहा था कि 2018 की घटना को लेकर उनका बयान सही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि दुबे ने उनके खिलाफ भी मानहानिकारक बयान दिए हैं, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा करने का फैसला नहीं किया। अब दुबे की ओर से 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने के बाद GDP आंकड़ों से शुरू हुआ यह विवाद अदालत तक पहुंच गया है। आगे दोनों पक्षों के दावों और आरोपों की कानूनी जांच अदालत में होगी।