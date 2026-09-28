Punjab Law and Order: “कानून-व्यवस्था पर बड़ा वार! सुरजेवाला ने भगवंत मान और नायब सैनी सरकार को घेरा, उठाए गंभीर सवाल”

Randeep Surjewala Punjab Government Attack: कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शासन की गंभीर जिम्मेदारियों के बजाय बयानबाजी और दावों में अधिक व्यस्त नजर आते हैं। पंजाब में एक छात्रा से कथित शोषण और विश्वविद्यालय प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोपों का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने FIR दर्ज नहीं होने और देर रात तक चले विरोध प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए।