Punjab Law and Order: “कानून-व्यवस्था पर बड़ा वार! सुरजेवाला ने भगवंत मान और नायब सैनी सरकार को घेरा, उठाए गंभीर सवाल”

Randeep Surjewala Punjab Government Attack: सुरजेवाला ने भगवंत मान और नायब सैनी सरकार को घेरा (फोटो सोर्स: @ians_india)
Randeep Surjewala Punjab Government Attack: कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शासन की गंभीर जिम्मेदारियों के बजाय बयानबाजी और दावों में अधिक व्यस्त नजर आते हैं। पंजाब में एक छात्रा से कथित शोषण और विश्वविद्यालय प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोपों का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने FIR दर्ज नहीं होने और देर रात तक चले विरोध प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए।
कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए दोनों राज्यों की शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है।
सुरजेवाला ने पंजाब में सामने आए एक विश्वविद्यालय से जुड़े कथित शोषण मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि घटना के बाद छात्र-छात्राओं को देर रात तक प्रदर्शन करना पड़ा। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और समय पर FIR दर्ज नहीं की गई। कांग्रेस नेता ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक बताते हुए सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि जब किसी बेटी के साथ अपराध होता है और उसके बाद न्याय की मांग को लेकर विद्यार्थियों को सड़कों पर उतरना पड़े, तो यह केवल एक संस्थान का मामला नहीं रह जाता, बल्कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय बन जाता है।
सुरजेवाला ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सरकारें गंभीर प्रशासनिक मुद्दों के बजाय राजनीतिक बयानबाजी और बड़े-बड़े दावों पर अधिक ध्यान दे रही हैं। उनके मुताबिक, सरकार चलाना केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा, कानून का पालन और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करना भी उसकी मूल जिम्मेदारी है।
कांग्रेस नेता ने पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर अपराधियों के प्रति नरमी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच कथित राजनीतिक नजदीकी का भी उल्लेख किया और विश्वविद्यालय प्रकरण को लेकर गंभीर मिलीभगत का आरोप लगाया।
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