Red Bull को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, FSSAI का ‘Energy Drink’ शब्द हटाने का आदेश रद्द; कंपनी को नहीं मिला था जवाब का मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में यह फैसला नहीं दिया कि Red Bull अपने उत्पादों पर कानूनी तौर पर “Energy Drink” शब्द का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। यानी इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। Red Bull ने FSSAI के 30 जून के आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश FSSAI के असिस्टेंट डायरेक्टर ने जारी किया था, जिसमें कंपनी को अपने कैफीनयुक्त पेय उत्पादों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया था। कंपनी ने FSSAI के 17 जुलाई के उस संचार को भी चुनौती दी थी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कथित तौर पर नियमों का पालन नहीं करने वाले उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था।