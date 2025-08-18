मुकुंदरा में तैयार हो रही ‘वन्यजीवों के रखवालों’ की फौज

वन्यजीवों का मांस, खाल, दांत, नाखून और अन्य अंगों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी वन्यजीव अपराधों का मुख्य कारण है। इसके अलावा अंधविश्वास और जागरूकता की कमी भी अपराधों को बढ़ावा देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यालय स्तर से ही वन्यजीव संरक्षण और संबंधित कानूनों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बचपन से ही संवेदनशीलता और सजगता विकसित हो सके।