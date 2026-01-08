8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

दिल्ली तक मचा हड़कंप, SIR में वोटर लिस्ट से कट गए कोटा से 1.59 नाम, BJP ने दिग्गज नेताओं को सौंपा ये काम

Kota News: कोटा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने से हड़कंप मच गया है।

3 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 08, 2026

BLO-SIR-Form

एक घर मे गणना प्रपत्र भरवाते BLO (फोटो: पत्रिका)

1.59 Million Voter Names Deleted In Kota: विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) में कोटा जिले में 1.59 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। प्रदेश में भी लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। इसकी रिपोर्ट भाजपा के दिल्ली शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची तो हड़कंप मच गया।

शीर्ष नेतृत्व ने इसे अत्यंत गंभीर माना है। अब जिला स्तर पर भी एसआइआर की मॉनिटरिंग का जिम्मा प्रदेश नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता एसआइआर की डे-टुडे की प्रगति रिपोर्ट जिले से लेंगे और प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे।

इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीएलओ ने दबाव में कई जगह जो डबल नाम थे, उनको नहीं हटाया है। कांग्रेस ऐसे मामलों की सूची तैयार करवा रही है। वहीं बूथवार मतदाता सूचियों के बारे में सर्वे करवा रही है।

ऐसे कटे मतदाताओं के नाम

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 27 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया था। जिसके तहत 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक गणना के चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य संपन्न किया गया।

गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होने से पहले कोटा जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 15,32,500 थी जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। इसके बाद कोटा जिले के 13,72,762 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर 16 दिसंबर तक जमा रकवा दिए। इस आंकड़े के अनुसार जिले में 1 लाख 59 हजार 788 मतदाताओं के नाम कट गए।

शीर्ष नेतृत्व की तल्खी

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान से लेकर जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों और मंत्रियों की क्लास ली। कोटा जिले में डेढ़ लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटने के बारे में हर विधानसभा क्षेत्रवार, बूथवार जानकारी ली।

शीर्ष नेतृत्व ने हर बूथवार विस्तृत डाटा स्टडी की। इसमें पाया गया कि जिन बूथों में हमेशा भाजपा अच्छे-खासे अंतर से चुनाव जीतती रही, वहीं ज्यादा नाम कट गए हैं।

पार्टी के दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले दिनों वीसी लेकर कई बूथों का उदाहरण देते हुए प्रदेश और जिले के नेताओं की खिंचाई की थी। शीर्ष नेतृत्व ने सख्त चेताया कि यदि पात्र मतदाताओं के नाम नहीं जुड़वा पाए तो नुकसान होगा। क्योंकि आने वाले चुनाव में यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलेवार विधायकों और मंत्रियों की बजट सुझावों के नाम पर बैठकें लेकर एसआइआर पर बात की।

कोटा में इन नेताओं को सौंपा जिम्मा

भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिलेश गौतम कोटा जिला, श्रणव सिंह को कोटा शहर तथा पूर्व जिलाध्यक्ष मानसिंह को कोटा देहात में एसआइआर की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है।

अब ऐसे जुड़वा सकेंगे नाम

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब भी संबंधित मतदाता बीएलओ को संबंधित दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे। मतदाता सूची के संबंध में 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्राप्ति की जाएंगी।

इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से 14 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एसआइआर कार्यक्रम के तहत जिन मतदाताओं के नाम रह गए हैं, उनके नाम जुड़वाने के लिए पार्टी ने टास्क दिया है। इसके लिए प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

  • राकेश जैन, जिलाध्यक्ष, भाजपा कोटा

राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के कार्य पर निगरानी के लिए राज्यभर में प्रदेश पदाधिकारियों को लगाया गया है। ताकि एसआइआर का कार्य बेहतर हो सके।

  • छगन माहुर, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा

कांग्रेस पार्टी बूथवार मतदाता सूचियों के बारे में सर्वे करवा रही है। हमारी जानकारी में आया है कि बीएलओ ने दबाव में कई जगह डबल नाम थे, उनको नहीं हटाया है। उनकी सूची भी तैयार करवा रहे हैं। पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने का काम चल रहा है।

  • राखी गौतम, शहर जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कोटा

ये भी पढ़ें

Rajasthan Electricity : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, आयोग ने जारी किया नया आदेश
जयपुर
Rajasthan electricity consumers big relief on New Year commission has issued a new order

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 11:01 am

Published on:

08 Jan 2026 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / दिल्ली तक मचा हड़कंप, SIR में वोटर लिस्ट से कट गए कोटा से 1.59 नाम, BJP ने दिग्गज नेताओं को सौंपा ये काम

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान: बढ़ा हार्ट अटैक से मौत का खतरा, अब कोटा के मथुराधीश मंदिर के महामंत्री का निधन, अचानक बेड से गिरे

Monu-Vyas-Death
कोटा

कोटा थर्मल में लेपर्ड का मूवमेंट, श्रमिक दहशत में

Leopard movement in Kota Thermal
कोटा

Success Story: सरकारी नौकरी के साथ एक्टिंग की दुनिया में भी बनाई पहचान, जानें कौन है कोटा की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्नेहलता

Snehlata-Sharma
कोटा

राजस्थान रोडवेज ने दी बड़ी खुशखबरी: इन रिटायर्ड कंडक्टरों को हर महीने 18000 रुपए सैलरी के साथ मिलेगा इंसेटिव

Rajasthan-Roadways
कोटा

Kota: महिला-पुरुष लग्जरी कार से कर रहे थे स्मैक की तस्करी, नाकाबंदी देखकर बदलने लगे दिशा, पुलिस जांच में किया चौंकाने वाला खुलासा

Kota-Crime
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.