दिल्ली तक मचा हड़कंप, SIR में वोटर लिस्ट से कट गए कोटा से 1.59 नाम, BJP ने दिग्गज नेताओं को सौंपा ये काम

पार्टी के दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले दिनों वीसी लेकर कई बूथों का उदाहरण देते हुए प्रदेश और जिले के नेताओं की खिंचाई की थी। शीर्ष नेतृत्व ने सख्त चेताया कि यदि पात्र मतदाताओं के नाम नहीं जुड़वा पाए तो नुकसान होगा। क्योंकि आने वाले चुनाव में यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलेवार विधायकों और मंत्रियों की बजट सुझावों के नाम पर बैठकें लेकर एसआइआर पर बात की।