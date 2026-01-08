8 जनवरी 2026,

कोटा

कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद : बाइक सवार युवकों ने की प्रोपर्टी डीलर पर फायरिंग, लोगों में दहशत

कैथून-सांगोद मुख्य मार्ग पर खेड़ारामपुर चौराहे के निकट शिवाजी नगर कॉलोनी में गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे कुछ बाइक सवार युवकों ने प्रोपर्टी डीलर कैथून निवासी अब्दुल कदीर व उनके पुत्र यामीन हुसैन पर फायरिंग कर दी।

कोटा

image

kamlesh sharma

Jan 08, 2026

Kota firing incident

घटना की जानकारी लेते हुए पुलिस। फोटो पत्रिका

कोटा। कैथून-सांगोद मुख्य मार्ग पर खेड़ारामपुर चौराहे के निकट शिवाजी नगर कॉलोनी में गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे कुछ बाइक सवार युवकों ने प्रोपर्टी डीलर कैथून निवासी अब्दुल कदीर व उनके पुत्र यामीन हुसैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुन आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। हालांकि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी।

प्रोपर्टी डीलर अब्दुल कदीर ने बताया कि वह खेड़ारामपुर चौराहे पर आकाशवाणी के सामने स्थित शिवाजी नगर आवासीय कॉलोनी में पुत्र यामीन हुसैन व कर्मचारी के साथ बातें कर रहा था तभी 3 युवक बाइक से आए और उन्होंने मुझ पर व मेरे पुत्र पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही की गोली किसी को नहीं लगी। जान से मारने की नीयत से हमलावरों ने फायरिंग की है।

पहले भी कर चुके हैं हमला

अब्दुल कदीर ने कैथून थाने में दी प्राथमिक रिपोर्ट में बताया कि फायरिंग करने वाले युवकों में समीर गंजा, आफाक अंसारी व तिवारी बच्चा है। जो कोटा के सकतपुरा निवासी है। फायरिंग कर युवक कोटा की तरफ भाग गए। आरोपियों ने पूर्व में भी फायरिंग कर मुझे व मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी।

कदीर ने बताया कि 10 दिसंबर 25 की रात को इन्हीं लोगों ने मेरे घर पर आकर तोड़फोड़ और फायरिंग की और घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी तोड़ दी थी। घटना को लेकर कैथून थाना में मुकदमा दर्ज है। कदीर ने कहा कि वह प्रोपर्टी डीलर का काम करता है और ये लोग फायरिंग कर डरा-धमकाकर पैसे वसूलना चाहते हैं।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

कैथून थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने बताया कि खेड़ारामपुर चौराहे पर अब्दुल कदीर व्यक्ति के ऊपर कुछ युवकों ने फायरिंग की। मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली व मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है। शीघ्र ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा।

image

08 Jan 2026 06:24 pm

कोटा

राजस्थान न्यूज़

