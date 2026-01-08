कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद : बाइक सवार युवकों ने की प्रोपर्टी डीलर पर फायरिंग, लोगों में दहशत

प्रोपर्टी डीलर अब्दुल कदीर ने बताया कि वह खेड़ारामपुर चौराहे पर आकाशवाणी के सामने स्थित शिवाजी नगर आवासीय कॉलोनी में पुत्र यामीन हुसैन व कर्मचारी के साथ बातें कर रहा था तभी 3 युवक बाइक से आए और उन्होंने मुझ पर व मेरे पुत्र पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही की गोली किसी को नहीं लगी। जान से मारने की नीयत से हमलावरों ने फायरिंग की है।