राजस्थान को मिलने वाली है बड़ी सौगात, सालों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब पूरा होगा 72KM की रिंग रोड और नॉर्दर्न बाइपास का काम

कोटा के झालीपुरा से बूंदी जिले के बल्लोप गांव तक बन रहा नॉर्दर्न बाइपास कोटा-बारां हाईवे को कोटा-लालसोट मेगा स्टेट हाईवे से जोड़ेगा। इसी के साथ 72 किलोमीटर का रिंग रोड पूरा होगा। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा 45 किमी हिस्सा पहले से ही चालू है। नॉर्दर्न बायपास का 27 किमी का हिस्सा अब मार्च तक पूरा होने के बाद रिंग रोड चालू हो जाएगा। नॉर्दर्न बाइपास का अधिकांश काम पूरा कर लिया गया है। इस पर रेलवे ओवर ब्रिज का काम चल रहा है जो फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है।