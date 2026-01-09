राजस्थान में रेलवे कर्मचारियों को चांदी की जगह बांट दिए तांबे के सिक्के, कर्मचारी बेचने गया तो मचा हंगामा

एक कर्मचारी इसे बेचने गया तो सुनार ने इसे तांबे का सिक्का बताया। मामला सामने आने पर तीनों मंडलों में हंगामा मच गया है। रेलवे विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। कोटा रेल मंडल में साल 2025 में अब तक 326 रेल अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इसमें से 9 राजपत्रित, 251 ग्रुप सी और 66 ग्रुप डी के कर्मचारी शामिल हैं। सभी को एक-एक सिक्का दिया गया।