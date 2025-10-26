Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर पर्यटन हब बनेगा राजस्थान ये किला, 271 लाख रुपए से निखरेगा स्वरूप

Rajasthan Tourism Hub: रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर अब खण्डार के ऐतिहासिक तारागढ़ किले को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Oct 26, 2025

Taragarh-Fort

तारागढ़ किला। फोटो: पत्रिका

Taragarh Fort: सवाईमाधोपुर। रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर अब खण्डार के ऐतिहासिक तारागढ़ किले को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से 271 लाख रुपए की विकास योजना तैयार की है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो जल्द ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

पर्यटन विभाग के अनुसार प्रस्तावित कार्यों में आवागमन के लिए रास्तों की मरम्मत, ट्यूरिस्ट ट्रेक का निर्माण, सुरक्षा दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा किले परिसर में स्थित प्राचीन जैन मंदिर, अन्य मंदिरों और कुण्डों की दशा सुधारने के लिए भी विशेष कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के बाद यह स्थान पर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी।

नए पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित

इस परियोजना के तहत खण्डार क्षेत्र को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

इनका कहना है

तारागढ़ किले का जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है। इसके लिए सरकार की ओर से बजट भी जारी किया गया है। जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इसके वन विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है।
-मधुसूदन सिंह, उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, सवाईमाधोपुर

ये भी पढ़ें

Panther in Dausa: पहले खाली मकान में घुसा… फिर खेत में कूदा पैंथर; दहशत में आए लोग
दौसा
Panther-in-Dausa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

रणथम्भोर दुर्ग

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर पर्यटन हब बनेगा राजस्थान ये किला, 271 लाख रुपए से निखरेगा स्वरूप

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिह्न की लिस्ट जारी, गांवों में राजनीतिक हलचल तेज

rajasthan panchayat election
सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: चाकू की नोक पर अपहरण… फिर बनाया विवाहिता का अश्लील वीडियो; 2 शहरों में ले जाकर किया बलात्कार

rape
सवाई माधोपुर

गंगापुरसिटी : युवक की हत्या कर मिट्टी में दफनाया, नमक और तेजाब डाला, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

सवाई माधोपुर

राजस्थान के 47 गांवों को 19 साल से नहीं मिला इस बांध का पानी, 1.25 लाख किसान हर साल झेल रहे 200 करोड़ का नुकसान

Panchana-Dam
सवाई माधोपुर

Ranthambore Tiger Reserve: रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी, रिद्धी और उसके शावकों की देखी अठखेलियां

Priyanka Gandhi
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.