Rajasthan: रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर पर्यटन हब बनेगा राजस्थान ये किला, 271 लाख रुपए से निखरेगा स्वरूप

पर्यटन विभाग के अनुसार प्रस्तावित कार्यों में आवागमन के लिए रास्तों की मरम्मत, ट्यूरिस्ट ट्रेक का निर्माण, सुरक्षा दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा किले परिसर में स्थित प्राचीन जैन मंदिर, अन्य मंदिरों और कुण्डों की दशा सुधारने के लिए भी विशेष कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के बाद यह स्थान पर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी।