Rajasthan: रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर पर्यटन हब बनेगा राजस्थान ये किला, 271 लाख रुपए से निखरेगा स्वरूप

तारागढ़ किला। फोटो: पत्रिका
Taragarh Fort: सवाईमाधोपुर। रणथंभौर फोर्ट की तर्ज पर अब खण्डार के ऐतिहासिक तारागढ़ किले को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से 271 लाख रुपए की विकास योजना तैयार की है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो जल्द ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।
पर्यटन विभाग के अनुसार प्रस्तावित कार्यों में आवागमन के लिए रास्तों की मरम्मत, ट्यूरिस्ट ट्रेक का निर्माण, सुरक्षा दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा किले परिसर में स्थित प्राचीन जैन मंदिर, अन्य मंदिरों और कुण्डों की दशा सुधारने के लिए भी विशेष कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के बाद यह स्थान पर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी।
इस परियोजना के तहत खण्डार क्षेत्र को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
तारागढ़ किले का जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है। इसके लिए सरकार की ओर से बजट भी जारी किया गया है। जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इसके वन विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है।
-मधुसूदन सिंह, उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, सवाईमाधोपुर
