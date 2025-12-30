प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के साथ पहुंची रणथंभौर, बेटे रेहान भी साथ मौजूद, 4 दिन रुकने का है कार्यक्रम

सवाईमाधोपुर। कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। गांधी-वाड्रा परिवार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए रणथंभौर पहुंचा। गाड़ियों के लंबे काफिले के गुजरने के दौरान शहर के हम्मीर ब्रिज क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने पहले ही वाहनों को रोक दिया था, जिससे कुछ देर जाम की स्थिति बनी।