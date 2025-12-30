प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के साथ पहुंची रणथंभौर, बेटे रेहान भी साथ मौजूद, 4 दिन रुकने का है कार्यक्रम

फोटो-पत्रिका
सवाईमाधोपुर। कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। गांधी-वाड्रा परिवार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए रणथंभौर पहुंचा। गाड़ियों के लंबे काफिले के गुजरने के दौरान शहर के हम्मीर ब्रिज क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने पहले ही वाहनों को रोक दिया था, जिससे कुछ देर जाम की स्थिति बनी।
यह यात्रा पूरी तरह निजी बताई जा रही है। परिवार रणथंभौर रोड स्थित एक निजी और आलीशान रिसॉर्ट में ठहरा है, जिसका किराया लाखों रुपये प्रतिदिन बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा तीन से चार दिन तक रणथंभौर में रुक सकती हैं। इस दौरान परिवार का रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने का भी कार्यक्रम है। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज शाम या आने वाले दिनों में सफारी के जरिए पार्क का भ्रमण कर सकते हैं।
परिवार के साथ प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा भी सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक रेहान की सगाई दिल्ली निवासी अवीवा बेग से हो चुकी है। ऐसे में अवीवा और उनके परिवार के लोगों के भी रणथंभौर पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार मिलकर यहां कुछ दिन बिताएंगे और नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे। हालांकि इससे जुड़े किसी भी कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
गांधी-वाड्रा परिवार का रणथंभौर से पुराना जुड़ाव रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा इससे पहले भी कई बार यहां आ चुकी हैं, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अतीत में रणथंभौर का दौरा कर चुके हैं। बताया जाता है कि परिवार साल में दो-तीन बार रणथंभौर आता है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता व वन्यजीवों के बीच समय बिताता है। इस बार परिवार नए साल के मौके पर रणथंभौर पहुंचा है, हालांकि सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल नहीं हैं।
रेहान वाड्रा पेशे से विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं। उन्होंने देश और विदेश में अपने आर्टवर्क की प्रदर्शनियां भी लगाई हैं। वहीं अवीवा बेग भी फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं और खेल जगत से भी जुड़ी रही हैं। कुल मिलाकर गांधी-वाड्रा परिवार की यह यात्रा सियासी गतिविधियों से दूर, पूरी तरह पारिवारिक और निजी मानी जा रही है।
