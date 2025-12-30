30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के साथ पहुंची रणथंभौर, बेटे रेहान भी साथ मौजूद, 4 दिन रुकने का है कार्यक्रम

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहुंच गए हैं। यह यात्रा 4 दिनों की बेहद निजी बताई जा रही है, जिसमें प्रियंका के बेटे रेहान भी शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Dec 30, 2025

priyanka Gandhi

फोटो-पत्रिका

सवाईमाधोपुर। कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। गांधी-वाड्रा परिवार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए रणथंभौर पहुंचा। गाड़ियों के लंबे काफिले के गुजरने के दौरान शहर के हम्मीर ब्रिज क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने पहले ही वाहनों को रोक दिया था, जिससे कुछ देर जाम की स्थिति बनी।

यह यात्रा पूरी तरह निजी बताई जा रही है। परिवार रणथंभौर रोड स्थित एक निजी और आलीशान रिसॉर्ट में ठहरा है, जिसका किराया लाखों रुपये प्रतिदिन बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा तीन से चार दिन तक रणथंभौर में रुक सकती हैं। इस दौरान परिवार का रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने का भी कार्यक्रम है। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज शाम या आने वाले दिनों में सफारी के जरिए पार्क का भ्रमण कर सकते हैं।

पूरी तरह से निजी यात्रा

परिवार के साथ प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा भी सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक रेहान की सगाई दिल्ली निवासी अवीवा बेग से हो चुकी है। ऐसे में अवीवा और उनके परिवार के लोगों के भी रणथंभौर पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार मिलकर यहां कुछ दिन बिताएंगे और नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे। हालांकि इससे जुड़े किसी भी कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सोनियां गांधी यात्रा में शामिल नहीं

गांधी-वाड्रा परिवार का रणथंभौर से पुराना जुड़ाव रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा इससे पहले भी कई बार यहां आ चुकी हैं, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अतीत में रणथंभौर का दौरा कर चुके हैं। बताया जाता है कि परिवार साल में दो-तीन बार रणथंभौर आता है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता व वन्यजीवों के बीच समय बिताता है। इस बार परिवार नए साल के मौके पर रणथंभौर पहुंचा है, हालांकि सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल नहीं हैं।

रेहान वाड्रा पेशे से विजुअल आर्टिस्ट

रेहान वाड्रा पेशे से विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं। उन्होंने देश और विदेश में अपने आर्टवर्क की प्रदर्शनियां भी लगाई हैं। वहीं अवीवा बेग भी फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं और खेल जगत से भी जुड़ी रही हैं। कुल मिलाकर गांधी-वाड्रा परिवार की यह यात्रा सियासी गतिविधियों से दूर, पूरी तरह पारिवारिक और निजी मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

शरद महोत्सव का आगाज : शोभायात्रा में दी रंगारंग प्रस्तुतियां, घुंघरुओं की गूंज से गूंजी माउंट आबू की वादियां
सिरोही
Sharad Mahotsav, Sharad Mahotsav in Mount Abu, Sharad Mahotsav in Sirohi, Sharad Mahotsav in Rajasthan, Sirohi News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रणथम्भोर नैशनल पार्क

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 05:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के साथ पहुंची रणथंभौर, बेटे रेहान भी साथ मौजूद, 4 दिन रुकने का है कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाईमाधोपुर: पानी की टंकी के पास मृत मिला नर पैंथर, पैर में चोट, फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाए नमूने

सवाई माधोपुर

Road Accident: 4 बार पलटने के बाद गहरी खाई में गिरी कार, मामा-भांजे की दर्दनाक मौत, एयरबैग खुलने के बाद भी नहीं बची जान

Sawai-Madhopur-road-accident
सवाई माधोपुर

अहमदाबाद में जूस के ठेले पर काम करते मिला डेढ़ साल से फरार ‘भूत’, राजस्थान पुलिस ने दबोचा; कई बार दे चुका था चमका

Rajasthan Police
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: घर में खेलते समय बच्ची का सिर बर्तन में फंसा, मची अफरा-तफरी

सवाई माधोपुर

Rajasthan: कार की सीट के नीचे मिले 1.11 करोड़ रुपए, पुलिस भी रह गई हैरान, पांच संदिग्ध गिरफ्तार

Sawai Madhopur cash seizure
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.