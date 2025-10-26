Panther in Dausa: पहले खाली मकान में घुसा… फिर खेत में कूदा पैंथर; दहशत में आए लोग

अयोध्या नगर में दिखा पैंथर। फोटो: पत्रिका
Dausa News: दौसा शहर के घने आबादी क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर नजर आने से लोगों में भय व्याप्त हो गया। इस बार वार्ड नंबर 55 में स्थित सूरी नदी के पास अयोध्या नगर में मूवमेंट नजर आई है। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
वार्ड पार्षद कमलेश मीणा ने बताया कि कॉलोनी निवासी अशोक मीणा के निर्माणाधीन खाली मकान में सुबह पैंथर घुस गया। मकान मालिक ने जब सुबह आकर गेट खोला तो आवाज सुनकर पैंथर कूदकर समीप खाली खेत में चला गया। शोर मचाने पर लोग एकत्र हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने पैंथर की मूवमेंट मोबाइल कैमरों में कैद कर ली।
सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पैंथर झाडिय़ों में घुसकर गायब हो गया। रेंजर रविशंकर मीना, फोरेस्टर रामजीलाल मीना, रामप्रसाद बैरवा सहित वन विभाग की टीम ने पैंथर को ढूंढने का अभियान शुरू किया। ड्रोन चलाकर भी तलाश किया, लेकिन लेकिन सुराग नहीं लगा। इस पर वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया।
गौरतलब है कि पूर्व में पैंथर का मूवमेंट दौसा शहर के विभिन्न इलाकों में कई बार नजर आया है। शहर के आसपास पहाड़ी इलाकों से पैंथर आ जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों में भय व्याप्त रहता है।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग