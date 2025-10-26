Panther in Dausa: पहले खाली मकान में घुसा… फिर खेत में कूदा पैंथर; दहशत में आए लोग

Dausa News: दौसा शहर के घने आबादी क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर नजर आने से लोगों में भय व्याप्त हो गया। इस बार वार्ड नंबर 55 में स्थित सूरी नदी के पास अयोध्या नगर में मूवमेंट नजर आई है। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।