Rajasthan Crime: पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश की निकली हेकड़ी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आया

Police Vehicle Hit Case: राजस्थान के दौसा जिले में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला और पुलिस वाहन को टक्कर मारने वाला तीसरा आरोपी भी पकड़ा गया।

दौसा

Oct 26, 2025

Police-vehicle-hit-case

बदमाश का जुलूस निकालती पुलिस। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला और पुलिस वाहन को टक्कर मारने वाला तीसरा आरोपी भी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी दिलखुश मीना उर्फ़ डीके को पाटोली बाइपास से गिरफ्तार किया। बता दें कि इस मामले में दो आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके है।

मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में हाईवे पर 3 अक्टूबर को पुलिस वाहन को टक्कर मारने के बाद से आरोपी फरार था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रविवार को आरोपी दिलखुश मीना उर्फ़ डीके को पाटोली बाइपास से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश का पैदल जूलूस निकाला। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कभी भी अपराध नहीं करने की कसम खाते नजर आया।

2 बदमाशों की महिला के वेश में कराई थी परेड

पुलिस के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने आरोपी संजय मीना निवासी लोटवाडा थाना बेजूपाडा और राहुल मीना निवासी करोड़ी थाना मेहंदीपुर बालाजी को जयपुर के बीलवा से गिरफ्तार किया था। बदमाशों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की थी। आरोपी राहुल मीना पर बांदीकुई, रामगढ़ पचवारा सहित बालाजी थाने में अपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों का महिला के भेष में जुलूस निकाला था।

ये है पूरा मामला

हाईवे पर खेड़ा पहाड़पुर की होटल पर 3 अक्टूबर की रात कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने हैड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की और पुलिस वाहन को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए थे। वारदात के बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई थी। दो आरोपियों को 10 घंटे बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आया है।

Published on:

26 Oct 2025 01:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Crime: पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश की निकली हेकड़ी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आया

