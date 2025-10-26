Rajasthan Crime: पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश की निकली हेकड़ी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आया

हाईवे पर खेड़ा पहाड़पुर की होटल पर 3 अक्टूबर की रात कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने हैड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की और पुलिस वाहन को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए थे। वारदात के बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई थी। दो आरोपियों को 10 घंटे बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आया है।