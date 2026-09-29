Rajasthan News: कॉपी घर पर भूल गया तो आया गुस्सा, 5वीं कक्षा के छात्र को बेरहमी से पिटा; शिक्षक गिरफ्तार

यह मामला नागौर जिले के गोगेलाव गांव की एक निजी स्कूल का है। जहां 26 सितंबर को शिक्षक ने पांचवीं कक्षा के छात्र की लाठी से पिटाई की थी। इस घटना से बच्चा इतना डर गया कि उसने घरवालों तक भी नहीं बताया। लेकिन, अगले दिन दर्द ज्यादा होने पर उसने परिजनों को इस बारे में जानकारी दी। परिजनों ने बच्चे के शरीर पर चोट के निशान देखे तो वे हैरान रह गए। बच्चे के शरीर पर लाठी से पिटाई के 20 से ज्यादा निशान थे। बच्चे ने परिजनों को बताया कि वो कॉपी घर पर भूल गया था। इस बात पर शिक्षक को गुस्सा आ गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस घटना से परिजनों के साथ-साथ ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शिक्षक को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।