मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूनिया की चुटकी, कहा- कुंवारे को शादी की उम्मीद की तरह कई विधायकों को आस

पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यमुना का पानी इस शासनकाल में राजस्थान नहीं आने के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वे खुद के 50 साल के शासन में पानी नहीं ला पाए। अब दूसरा कोई ला रहा है तो तकलीफ हो रही है। कांग्रेस सरकार में केंद्र की कोई भी योजना प्रदेश में ठीक से नहीं लागू की गई। इनमें जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत सहित कई योजनाएं शामिल हैं। यमुना का पानी जल्द ही राजस्थान लाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।