कोटा

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूनिया की चुटकी, कहा- कुंवारे को शादी की उम्मीद की तरह कई विधायकों को आस

मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा से ये अच्छा हो रहा है कि जिस तरह कुंवारे को शादी की उम्मीद बंधी रहती है, उसी तरह विधायकों को आस बनी हुई है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बुधवार को कोटा दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में पूछे सवाल पर कुछ इस अंदाज में चुटकी ली।

कोटा

image

kamlesh sharma

Dec 10, 2025

सतीश पूनिया: फोटो पत्रिका

कोटा। दिल्ली से संपर्क रखने वालों को जितनी जानकारी है, उतना ही मुझे पता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा से ये अच्छा हो रहा है कि जिस तरह कुंवारे को शादी की उम्मीद बंधी रहती है, उसी तरह विधायकों को आस बनी हुई है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बुधवार को कोटा दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में पूछे सवाल पर कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं से कुछ विधायकों को मंत्री बनने की उम्मीद बनी रहेगी। होगा क्या, यह देखने का विषय है।

पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यमुना का पानी इस शासनकाल में राजस्थान नहीं आने के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वे खुद के 50 साल के शासन में पानी नहीं ला पाए। अब दूसरा कोई ला रहा है तो तकलीफ हो रही है। कांग्रेस सरकार में केंद्र की कोई भी योजना प्रदेश में ठीक से नहीं लागू की गई। इनमें जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत सहित कई योजनाएं शामिल हैं। यमुना का पानी जल्द ही राजस्थान लाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।

इससे पहले कोटा पहुंचने पर पूनिया का सर्किट हाउस में भाजपा नेता मुकेश विजय, लक्ष्मण सिंह खींची, एलएन शर्मा, विवेक राजवंशी, राम सिंह चौधरी और विवेक चौधरी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूनिया ने पूर्व मंत्री भरत सिंह और पूर्व विधायक विजय सिंह पलायथा के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। पूर्व विधायक भवानीसिंह राजावत से उनके आवास पर मुलाकात की।

