Dec 12, 2025

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व लहसुन तेज, चना मंदा

लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे।

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 12, 2025

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 190000 कट्टे की रही। सोयाबीन 25 रुपए तेज, चना 25 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे। बोक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। लहसुन 200 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेल के भाव िस्थर रहे।

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2451 से 2551, धान सुगन्धा 2400 से 2771, धान (1509) 2500 से 3121, धान (1847) 2400 से 3001, धान (1718-1885) 2600 से 3401, धान (पूसा-1) 2400 से 3350, धान (1401) 3100 से 3421, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4581, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1200 से 1850, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5301, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8500, धनिया ईगल 7500 से 9000, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5000, चना मौसमी 4800 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5051, चना डंकी 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2225, सदाबहार 2095, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2105, सरसों स्वास्तिक 2600, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2790, कोटा स्वास्तिक 2400, सोना सिक्का 2640, कटारिया गोल्ड 2420 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1830, अशोका 1830 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4200 से 4240 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में उछाल

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 7000 रुपए की तेजी के साथ 189000 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 3300 रुपए तेजी 133000 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 133670 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 133000

गोल्ड (22 k) :123148

गोल्ड (20 k) : 115652

गोल्ड (18 k) : 106400

गोल्ड (14 k) : 93662

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

संबंधित विषय:

कोटा

Published on:

12 Dec 2025 08:37 pm

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व लहसुन तेज, चना मंदा

