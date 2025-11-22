JEE Mains 2026 Registration प्रक्रिया जारी, आवेदन में होती हैं ये बड़ी गलतियां, जानें करेक्शन का सही तरीका

JEE Mains 2026 Registration (Image: Freepik)
JEE Mains 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 की तैयारियों को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 31 अक्टूबर 2025 को एक्टिव कर दिया गया था, जिसके बाद से देशभर के लाखों छात्र आवेदन प्रक्रिया में जुट गए हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2025 तय की गई है और उसके बाद दो दिन का करेक्शन विंडो भी खोला जाएगा, ताकि जिन छात्रों से कोई गलती हो गई हो वे उसे ठीक कर सकें। जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होगी, इसलिए छात्रों के लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है।
NTA ने आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल और जरूरी डाक्यूमेंट्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। एजेंसी का कहना है कि फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की जल्दबाज़ी न करें, क्योंकि बाद में छोटी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है।
अक्सर देखा जाता है कि छात्र जल्दबाजी में आवेदन करते हुए गलतियां कर बैठते हैं। कभी नाम की स्पेलिंग गलत, कभी जन्मतिथि, कभी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड, तो कभी गलत परीक्षा शहर चुन लेते हैं। इसी वजह से NTA हर बार की तरह इस बार भी आवेदन सुधार प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
जेईई मेन 2026 के लिए करेक्शन विंडो 1 और 2 दिसंबर 2025 को खुली रहेगी। इन दो दिनों में छात्र अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकेंगे। सुधार करते समय छात्रों को सलाह दी गई है कि वे हर जानकारी को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यह आखिरी मौका रहेगा। इसके बाद फॉर्म में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हर साल कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां छात्र गलत डाक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, फोटो और सिग्नेचर धुंधले होते हैं या मोबाइल नंबर गलत डाल दिया जाता है। कई बार छात्र पात्रता शर्तें ठीक से पढ़ते नहीं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कुछ छात्र गलत परीक्षा शहर या गलत कैटेगरी चुन लेते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। तकनीकी समस्याएं जैसे डाक्यूमेंट्स अपलोड न होना या सर्वर एरर भी कई बार छात्रों को परेशान कर सकती है। यही वजह है कि फॉर्म भरने से पहले और सबमिट करने से पहले हर जानकारी दो बार चेक करना बेहद जरूरी है।
करेक्शन प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन होगी। छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और फिर करेक्शन लिंक पर जाकर बदलाव कर सकेंगे। बदलाव पूरा करने के बाद उन्हें सबमिट बटन दबाना होगा और अगर किसी बदलाव पर शुल्क लगता है तो वह भुगतान भी करना होगा।
एजेंसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे बदलाव पूरा होने के बाद अपडेटेड फॉर्म का प्रिंटआउट संभालकर रखें, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने तक यह काम आएगा।
NTA ने साफ कर दिया है कि करेक्शन विंडो बंद होने के बाद छात्रों को फॉर्म में कोई बदलाव करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी छात्र के फॉर्म में गलत जानकारी पाई जाती है तो इससे उसका आवेदन खारिज भी हो सकता है। इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म को अंतिम रूप देने से पहले हर जानकारी की ध्यान से चेक करें।
