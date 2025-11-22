JEE Mains 2026 Registration प्रक्रिया जारी, आवेदन में होती हैं ये बड़ी गलतियां, जानें करेक्शन का सही तरीका

JEE Mains 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 की तैयारियों को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 31 अक्टूबर 2025 को एक्टिव कर दिया गया था, जिसके बाद से देशभर के लाखों छात्र आवेदन प्रक्रिया में जुट गए हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2025 तय की गई है और उसके बाद दो दिन का करेक्शन विंडो भी खोला जाएगा, ताकि जिन छात्रों से कोई गलती हो गई हो वे उसे ठीक कर सकें। जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होगी, इसलिए छात्रों के लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है।