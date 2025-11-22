CGBSE CG Board 10th 12th datesheet 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी, यहां से करें डाउनलोड

CGBSE 10th 12th Exam Date 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) ने आखिरकार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र डेटशीट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार बोर्ड ने CBSE पैटर्न को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया है। इससे विद्यार्थी तैयारी की रणनीति समय रहते बना सकेंगे।