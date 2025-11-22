Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

CGBSE CG Board 10th 12th datesheet 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी, यहां से करें डाउनलोड

CGBSE 10th 12th Exam Date 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ने फरवरी-मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का पूरा टाइम टेबल घोषित कर दिया है। देखें 10वीं और 12वीं परीक्षा का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rahul Yadav

Nov 22, 2025

CGBSE 10th 12th Exam Date 2026

CGBSE 10th 12th Exam Date 2026 (Image: Freepik)

CGBSE 10th 12th Exam Date 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) ने आखिरकार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र डेटशीट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार बोर्ड ने CBSE पैटर्न को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया है। इससे विद्यार्थी तैयारी की रणनीति समय रहते बना सकेंगे।

10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और फिजिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तीनों परीक्षाओं का समय सुबह 9:00 बजे से 12:15 बजे तक तय किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को 9:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि किसी प्रकार की जल्दबाजी या दबाव न बने।

सीजीबीएसई 10वीं परीक्षा 2026: कब होगी कौन-सी परीक्षा? (CGBSE 10th Exam 2026)

10वीं कक्षा की परीक्षा की शुरुआत हिंदी से होगी। इसके बाद अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों की परीक्षा क्रम से आयोजित की जाएगी। मार्च में गणित और तृतीय भाषा की परीक्षा रखी गई है। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए संगीत और ड्राइंग एंड पेंटिंग की परीक्षा भी निर्धारित की गई है। पूरा शेड्यूल जानने के लिए नीचे दी जा रही टेबल देखें।

तारीखविषय
21 फरवरीप्रथम भाषा (हिंदी)
24 फरवरीद्वितीय भाषा (अंग्रेजी)
26 फरवरीसमाज विज्ञान
28 फरवरीविज्ञान
6 मार्चगणित
9 मार्चतृतीय भाषा
11 मार्चव्यावसायिक पाठ्यक्रम
13 मार्चदिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संगीत / ड्राइंग-पेंटिंग

12वीं बोर्ड की डेटशीट (CGBSE 12th Exam Date 2026)

12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होंगी। शुरुआत हिंदी और संस्कृत साहित्य से होगी, इसके बाद राजनीति विज्ञान, रसायन, लेखा जैसे विषयों की परीक्षा तय की गई है। विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों ही स्ट्रीम के प्रमुख विषय फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में आएंगे। पूरा शेड्यूल जानने के लिए नीचे दी जा रही टेबल देखें।

तारीखविषय
20 फरवरीहिंदी / संस्कृत साहित्य
23 फरवरीराजनीति विज्ञान / रसायन / लेखा / कृषि उत्पाद
25 फरवरीभौतिकी
27 फरवरीजीवविज्ञान / अर्थशास्त्र
2 मार्चगणित / कंप्यूटर एप्लीकेशन / संगीत
7 मार्चसमाजशास्त्र
10 मार्चअंग्रेजी
12 मार्चइतिहास / व्यवसाय अध्ययन / कृषि विज्ञान
14 मार्चहिंदी (विशेष विषय)
16 मार्चआईटी / मीडिया / BFSI / रिटेल मार्केटिंग
17 मार्चविदेशी भाषाएं
18 मार्चगृह विज्ञान

डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन परीक्षा की तारीखें

शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा के छात्रों के लिए भी बोर्ड ने डेटशीट जारी की है। पहले वर्ष के पेपर 20 फरवरी से शुरू होंगे, जबकि दूसरे वर्ष की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होंगी। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर नियमावली, प्रशासन और खेल चोटों तक के विषय शामिल हैं।

कार्यसमय
प्रवेशसुबह 9:00 बजे
उत्तर पुस्तिका वितरण9:05 बजे
प्रश्नपत्र वितरण9:10 बजे
उत्तर लेखन9:15 बजे से 12:15 बजे

इस बार भी बोर्ड ने समय को लेकर कड़ी व्यवस्था रखी है ताकि परीक्षा सुचारू रूप से हो सके।

छात्रों के लिए अब सबसे अच्छा समय है कि वे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। डेटशीट जारी होने के साथ ही यह साफ है कि आगामी दो महीनों में पढ़ाई की रफ्तार बढ़ानी होगी। बोर्ड ने कहा है कि सभी केंद्रों पर परीक्षाएं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से आयोजित की जाएंगी।

