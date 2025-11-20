Bihar MLA Education Qualification: कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार के विधायक? कितने हैं PhD और कितने सिर्फ 5वीं पास, देखें रिपोर्ट कार्ड

Bihar MLA Education Qualification: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब अगले पांच साल की नई कहानी लिखी जा रही है। इसी माहौल के बीच चुनाव के बाद जारी हुई ADR और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार कितने पढ़े-लिखे लोग विधानसभा तक पहुंचे हैं और कौन-कौन नेता शिक्षा के मामले में सबसे आगे या सबसे पीछे हैं। नई विधानसभा की यह एजुकेशन प्रोफाइल जितनी दिलचस्प है, उतनी ही चौंकाने वाली भी है। चलिए जानते हैं कौन कितना पढ़ा-लिखा है?