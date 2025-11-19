BLO कितनी सैलरी पाते हैं? जानिए मतदाता सूची नाम जोड़ने के अलावा और क्या काम करते हैं?

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का काम BLO के द्वारा किया जाता है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि बीएलओ (BLO) की सैलरी कितनी होती है और मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के आलावा और कौन-कौन से काम करता है। इस आर्टिकल में हम आपको ये सब आसान भाषा में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।