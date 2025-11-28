BLO Full Form क्या होता है, जानिए अपने एरिया के बीएलओ की जानकारी कैसे निकालें?

BLO Full Form in Election: भारत के लोकतंत्र में बीएलओ की भूमिका बहुत जरुरी होती है, क्योंकि ये चुनाव आयोग और आम नागरिकों के बीच सेतु का काम करते हैं। बीएलओ की मेहनत से ही मतदाता सूची में गलतियों को सुधारा जाता है, फर्जी वोटिंग पर रोक लगती है। ये अधिकारी गांवों और मोहल्लों में जाकर लोगों को वोटर रजिस्ट्रेशन, पहचान और मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूक करते हैं, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।