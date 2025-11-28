BLO Full Form क्या होता है, जानिए अपने एरिया के बीएलओ की जानकारी कैसे निकालें?

BLO Full Form in Election (Image: Gemini)
BLO Full Form in Election: भारत के लोकतंत्र में बीएलओ की भूमिका बहुत जरुरी होती है, क्योंकि ये चुनाव आयोग और आम नागरिकों के बीच सेतु का काम करते हैं। बीएलओ की मेहनत से ही मतदाता सूची में गलतियों को सुधारा जाता है, फर्जी वोटिंग पर रोक लगती है। ये अधिकारी गांवों और मोहल्लों में जाकर लोगों को वोटर रजिस्ट्रेशन, पहचान और मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूक करते हैं, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।
बीएलओ चुनाव आयोग का एक सरकारी प्रतिनिधि होता है जो गांव या वार्ड स्तर पर, यानी पोलिंग बूथ पर काम करता है। ये वोटर और चुनाव आयोग के बीच कड़ी का काम करते हैं। बीएलओ कोई अलग या स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है। यह सरकारी कर्मचारियों (जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, या राजस्व कर्मी) को दी गई एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।
BLO का फुल फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर (Booth Level Officer) होता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का काम BLO के द्वारा किया जाता है। BLO पूर्णकालिक सरकारी नौकरी नहीं होती है। ज्यादातर BLO पहले से किसी विभाग जैसे शिक्षा, पंचायत, स्वास्थ्य में कार्यरत कर्मचारी होते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग यह अतिरिक्त जिम्मेदारी देता है।
आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नंबर का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही मिनटों में अपने बीएलओ का नाम और नंबर (BLO Contact Number) जान सकते हैं।
