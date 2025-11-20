BLO की नियुक्ति कौन करता है, क्या आप भी बन सकते हैं?

BLO Ki Niyukti Kaun Karta Hai (Image: Gemini)
BLO Ki Niyukti Kaun Karta Hai: इन दिनों देश भर में चुनाव व्यवस्था और मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग इस समय 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चला रहा है, जिसमें मतदाता सूची को ठीक किया जाता है। इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की होती है वह है बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर।
बीएलओ ही वह अधिकारी होता है जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने का पूरा काम संभालता है। इसलिए लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर बीएलओ की नियुक्ति कैसे होती है और क्या कोई आम व्यक्ति भी बीएलओ बन सकता है? इस आर्टिकल में हम आपको यही सब बहुत आसान भाषा में समझाने वाले हैं। चलिए जानते हैं।
बीएलओ (BLO) की नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B(2) के तहत की जाती है। इनकी नियुक्ति ईआरओ (Electoral Registration Officer) द्वारा की जाती है जो जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की देखरेख में काम करते हैं।
चुनाव आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बीएलओ केवल एक "सरकारी या अर्ध-सरकारी अधिकारी/कर्मचारी" ही हो सकता है। नियम यह भी है कि वह अधिकारी उसी बूथ क्षेत्र का मतदाता हो या उस क्षेत्र का निवासी हो ताकि वह स्थानीय लोगों को पहचान सके।
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सीधा जवाब है नहीं, हर कोई बीएलओ नहीं बन सकता। यह कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसके लिए कोई भी प्राइवेट व्यक्ति आवेदन कर सके। बीएलओ बनने के लिए आपका सरकारी सेवा में होना अनिवार्य है।
बीएलओ केवल जिन सरकारी सरकारी विभागों के कर्मचारी बनाए जाते हैं, उनकी लिस्ट नीचे देखें।
कोई भी प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति, छात्र, दुकानदार या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति बीएलओ नहीं बन सकता है। इसके अलावा, वर्दीधारी पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी इस काम से अलग रखा जाता है।
अगर आप ऊपर दी गई सरकारी कैटेगेरी में आते हैं तो आपकी नियुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें देखी जाती हैं।
स्थानीय निवासी: आप जिस बूथ के बीएलओ बनाए जा रहे हैं उसी क्षेत्र के निवासी या मतदाता होने चाहिए।
राजनीतिक निष्पक्षता: आपका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
उपलब्धता: चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय पर काम करने के लिए उपलब्ध होना जरूरी है।
यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपके विभाग को चुनाव आयोग से निर्देश मिलता है तभी आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बीएलओ की ड्यूटी सौंपी जाती है।
