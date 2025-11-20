Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

BLO की नियुक्ति कौन करता है, क्या आप भी बन सकते हैं?

BLO Ki Niyukti Kaun Karta Hai? जानें बीएलओ की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, कौन बन सकता है, योग्यता क्या है और BLO का काम क्या होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 20, 2025

BLO Ki Niyukti Kaun Karta Hai

BLO Ki Niyukti Kaun Karta Hai (Image: Gemini)

BLO Ki Niyukti Kaun Karta Hai: इन दिनों देश भर में चुनाव व्यवस्था और मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग इस समय 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चला रहा है, जिसमें मतदाता सूची को ठीक किया जाता है। इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की होती है वह है बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर।

बीएलओ ही वह अधिकारी होता है जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने का पूरा काम संभालता है। इसलिए लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर बीएलओ की नियुक्ति कैसे होती है और क्या कोई आम व्यक्ति भी बीएलओ बन सकता है? इस आर्टिकल में हम आपको यही सब बहुत आसान भाषा में समझाने वाले हैं। चलिए जानते हैं।

बीएलओ की नियुक्ति कौन करता है?

बीएलओ (BLO) की नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B(2) के तहत की जाती है। इनकी नियुक्ति ईआरओ (Electoral Registration Officer) द्वारा की जाती है जो जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की देखरेख में काम करते हैं।

चुनाव आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बीएलओ केवल एक "सरकारी या अर्ध-सरकारी अधिकारी/कर्मचारी" ही हो सकता है। नियम यह भी है कि वह अधिकारी उसी बूथ क्षेत्र का मतदाता हो या उस क्षेत्र का निवासी हो ताकि वह स्थानीय लोगों को पहचान सके।

क्या आप भी BLO बन सकते हैं?

यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सीधा जवाब है नहीं, हर कोई बीएलओ नहीं बन सकता। यह कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसके लिए कोई भी प्राइवेट व्यक्ति आवेदन कर सके। बीएलओ बनने के लिए आपका सरकारी सेवा में होना अनिवार्य है।

बीएलओ केवल जिन सरकारी सरकारी विभागों के कर्मचारी बनाए जाते हैं, उनकी लिस्ट नीचे देखें।

  • शिक्षक (सरकारी स्कूल)
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
  • पटवारी/लेखपाल/अमीन
  • पंचायत सचिव/ग्राम सेवक
  • बिजली बिल रीडर
  • पोस्टमैन
  • स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPW/ANM आदि)
  • नगर निगम/नगर पालिका के क्लर्क आदि।

BLO कौन नहीं बन सकता?

कोई भी प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति, छात्र, दुकानदार या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति बीएलओ नहीं बन सकता है। इसके अलावा, वर्दीधारी पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी इस काम से अलग रखा जाता है।

BLO बनने के लिए जरूरी शर्तें

अगर आप ऊपर दी गई सरकारी कैटेगेरी में आते हैं तो आपकी नियुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें देखी जाती हैं।

स्थानीय निवासी: आप जिस बूथ के बीएलओ बनाए जा रहे हैं उसी क्षेत्र के निवासी या मतदाता होने चाहिए।

राजनीतिक निष्पक्षता: आपका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।

उपलब्धता: चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय पर काम करने के लिए उपलब्ध होना जरूरी है।

यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपके विभाग को चुनाव आयोग से निर्देश मिलता है तभी आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बीएलओ की ड्यूटी सौंपी जाती है।

BLO की सैलरी और उसके काम के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Education News / BLO की नियुक्ति कौन करता है, क्या आप भी बन सकते हैं?

