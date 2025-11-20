BLO की नियुक्ति कौन करता है, क्या आप भी बन सकते हैं?

BLO Ki Niyukti Kaun Karta Hai: इन दिनों देश भर में चुनाव व्यवस्था और मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग इस समय 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चला रहा है, जिसमें मतदाता सूची को ठीक किया जाता है। इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की होती है वह है बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर।