जानें कितने पढ़ें-लिखे हैं सैयारा एक्टर Ahaan Panday, इस नामी स्कूल से की है पढ़ाई

Ahaan Panday Educational Qualification: बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे आज, 23 दिसंबर 2025, अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं। 'सैयारा' मूवी से देशभर में छा गए एक्टर अहान पांडे(Ahaan Panday) ने अपनी पहली ही फिल्म में धूम मचा दिया। देशभर में इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बॉक्स ऑफिस पर भी 'सैयारा' ने खूब कमाई की। इस फिल्म के दोनों लीड एक्टर अहान पांडे और अनीत पड्डा, दोनों की यह डेब्यू मूवी थी। दोनों को लोगों ने खूब प्यार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के एक्टर अहान पांडे कितने पढ़ें-लिखे हैं या उनके पास किस विषय की डिग्री है।