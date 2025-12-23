23 दिसंबर 2025,

शिक्षा

जानें कितने पढ़ें-लिखे हैं सैयारा एक्टर Ahaan Panday, इस नामी स्कूल से की है पढ़ाई

अहान पांडे का जन्म 23 दिसंबर 1997 को हुआ था। बॉलीवुड में बतौर एक्टर डेब्यू से पहले अहान पांडे फिल्म इंडस्ट्री में पहले से काम करते रहे हैं। उन्होंने ‘फ्रीकी अली’, ‘रॉक ऑन 2’ और नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द रेलवे मेन’ जैसे प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 23, 2025

Ahaan Panday

Ahaan Panday(Image-Insta-Official)

Ahaan Panday Educational Qualification: बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे आज, 23 दिसंबर 2025, अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं। 'सैयारा' मूवी से देशभर में छा गए एक्टर अहान पांडे(Ahaan Panday) ने अपनी पहली ही फिल्म में धूम मचा दिया। देशभर में इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बॉक्स ऑफिस पर भी 'सैयारा' ने खूब कमाई की। इस फिल्म के दोनों लीड एक्टर अहान पांडे और अनीत पड्डा, दोनों की यह डेब्यू मूवी थी। दोनों को लोगों ने खूब प्यार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के एक्टर अहान पांडे कितने पढ़ें-लिखे हैं या उनके पास किस विषय की डिग्री है।

कितने पढ़े-लिखे हैं Ahaan Panday?


अहान पांडे का जन्म 23 दिसंबर 1997 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहां से उन्होंने सिनेमैटिक आर्ट्स में डिग्री हासिल की। जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकियों को सीखा। उनके ट्रेनिंग में स्क्रिप्ट राइटिंग, निर्देशन, एडिटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन जैसे विषय शामिल रहे हैं।

Ahaan Panday: कैमरे के पीछे भी किया काम

बॉलीवुड में बतौर एक्टर डेब्यू से पहले अहान पांडे फिल्म इंडस्ट्री में पहले से काम करते रहे हैं। उन्होंने ‘फ्रीकी अली’, ‘रॉक ऑन 2’ और नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द रेलवे मेन’ जैसे प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। सैयारा फिल्म से पहले पर्दे के पीछे अहान पांडे ने खूब पसीना बहाया है। 'सैयारा' फिल्म को मशहूर डायरेक्टर मोहित सूरी ने बनाया था। इससे पहले मोहित 'एक विलेन', 'हाफ गर्लफ्रेंड', आशिकी 2 जैसी कई फिल्में बनाई हैं।

Saiyara एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने दी बधाई


सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने इंस्टाग्राम पर अहान पांडे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। अनीत पड्डा ने लिखा है कि आप हमेशा खुश रहें। उन्होंने एक्टर के अच्छाई, सच्चाई और दूसरों पर उनके अच्छे असर की तारीफ की।

Published on:

23 Dec 2025 01:53 pm

Hindi News / Education News / जानें कितने पढ़ें-लिखे हैं सैयारा एक्टर Ahaan Panday, इस नामी स्कूल से की है पढ़ाई

