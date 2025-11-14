Longest Serving CM: अगर नीतीश फिर बने मुख्यमंत्री… तो क्या टूट जाएगा सबसे लंबी पारी का रिकॉर्ड?

लगभग चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर से सत्तरूढ़ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। इस आर्टिकल में आज हम आपको भारत के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 10 राजनेताओं के नाम बताएंगे। यह भी जानेंगे मौजूदा समय में नितीश कुमार अब तक कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वह भारत में अब तक सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री (Longest Serving CM of India) रहे पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे?