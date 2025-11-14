Khesarilal Yadav: खेसारी का असली नाम है ये, सरकारी स्कूल से 10वीं पास, संपत्ति 24 करोड़, जानिए ऐसी और खास बातें

Khesarilal Yadav: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और अब राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके खेसारी लाल यादव इन दिनों खूब चर्चा में हैं। पर्दे पर धमाल मचाने वाले खेसारी की असल जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लोग उन्हें सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनका असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। एक साधारण परिवार में जन्मे खेसारी आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और अब विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी खास बातें।