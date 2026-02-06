Bank of Baroda Salary: बैंक ऑफ बड़ौदा में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 80000 से ज्यादा सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता

BOB IT Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का दखल जितनी तेजी से बढ़ा है, उतनी ही तेजी से आईटी प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में बैंकिंग और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी विभाग को मजबूत करने के लिए 418 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 19 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर Careers सेक्शन में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।