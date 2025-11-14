Maithili Thakur ने तोड़ा है इस युवा अमीर विधायक का रिकॉर्ड, करोड़ों की लग्जरी कार के हैं मालिक

Maithili Thakur: बिहार की मशहूर लोग गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने आरजेडी से अपने प्रतिद्वंदी विनोद मिश्रा को हराकर यह जीत अपने नाम की है। इसी जीत के साथ मैथिली ठाकुर अब देश की सबसे कम उम्र की एमएलए (विधायक) भी बन गई हैं। इसे पहले यह यंगेस्ट एमएलए का खिताब तेलंगाना के कांग्रेस से विधायक रोहित मायनमपल्ली के नाम था, जो अब टूट गया है। रोहित मायनमपल्ली लग्जरी कारों के भी शौकीन हैं, इन्होने फरवरी में करीब 3 करोड़ की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी। चलिए जानते हैं रोहित मायनमपल्ली की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार के बारे।