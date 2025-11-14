Maithili Thakur ने तोड़ा है इस युवा अमीर विधायक का रिकॉर्ड, करोड़ों की लग्जरी कार के हैं मालिक

Maithili Thakur Youngest MLA Of India
Maithili Thakur: बिहार की मशहूर लोग गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने आरजेडी से अपने प्रतिद्वंदी विनोद मिश्रा को हराकर यह जीत अपने नाम की है। इसी जीत के साथ मैथिली ठाकुर अब देश की सबसे कम उम्र की एमएलए (विधायक) भी बन गई हैं। इसे पहले यह यंगेस्ट एमएलए का खिताब तेलंगाना के कांग्रेस से विधायक रोहित मायनमपल्ली के नाम था, जो अब टूट गया है। रोहित मायनमपल्ली लग्जरी कारों के भी शौकीन हैं, इन्होने फरवरी में करीब 3 करोड़ की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी। चलिए जानते हैं रोहित मायनमपल्ली की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार के बारे।
रोहित मायनमपल्ली के पास Mercedes-Benz की लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV G580 EQ है जिसे फरवरी में इसी साल खरीदा था। कार्टोक की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित मायनमपल्ली ने इलेक्ट्रिक गाड़ी इसलिए चुनी क्योंकि वह पर्यावरण के अनुकूल होती है।
राजनीति के अलावा मायनमपल्ली, मायनमपल्ली सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष भी हैं। यह संस्था उनके पिता मायनमपल्ली हनुमंता राव द्वारा 1997 में स्थापित की गई थी और तब से तेलंगाना में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है।
रोहित मायनमपल्ली को गाड़ियों का खास शौक है। उनके पास पहले से ही कई हाई-एंड लग्जरी कारों का कलेक्शन है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 में मर्सिडीज बेंज ने अपनी पॉपुलर G-Wagon का इलेक्ट्रिक संस्करण, G580 EQ लॉन्च किया था। दमदार डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से यह SUV शुरुआत से ही चर्चा में रही है।
तेलंगाना के युवा विधायक रोहित मायनमपल्ली इस मॉडल के भारत के पहले मालिक बन गए हैं। बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।
रोहित मायनमपल्ली ने यह SUV डीप ब्लैक शेड में खरीदी है। देखने में यह कार जी-वैगन के पेट्रोल और डीजल वर्जन (G63 और G400d) से काफी हद तक मिलती-जुलती है। फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प्स, बंपर इन सबकी डिजाइन ठीक G63 और G400d जैसी है। कंपनी ने इसके बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन को बिल्कुल नहीं बदला है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
यह कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक जी-वैगन का वर्जन है। इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हैं जो मिलकर 587hp की पावर और 1165Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम हैं। इसका 116kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज पर करीब 470 किमी की रेंज देता है। इसकी टॉप स्पीड 180 kmph है। ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, लो-रेंज गियरबॉक्स और जी-क्लास की वही पुरानी मजबूत बनावट मौजूद है जो इसे हर तरह के रास्तों पर चलने में सक्षम बनाती है।
रोहित मायनमपल्ली की नई इलेक्ट्रिक कार उनके लग्जरी शौक के साथ-साथ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने की दिशा मे सराहनीय कदम है। इस खरीद के साथ वे उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए हैं जो भारत में हाई-एंड इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी Mercedes G580 EQ टेक्नोलॉजी और लग्जरी का बेहतरीन संगम है।
रोहित मायनम्पल्ली का कार कलेक्शन बेहद प्रभावशाली है, जिसमें हमर H2 एसयूवी, फेरारी 488 स्पाइडर सुपरकार और मर्सिडीज-बेंज G63 AMG परफॉर्मेंस एसयूवी जैसी दमदार गाड़ियां शामिल हैं। 5 फरवरी 2025 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक G-वैगन को डीप ब्लैक शेड में अपने कलेक्शन में शामिल किया जो उनकी लग्जीरियस लाइफ और पावर को दिखती है।
