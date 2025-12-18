Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया में ‘क्रेडिट ऑफिसर’ के पदों पर निकली वैकेंसी, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलेरी

Bank Of India Credit Officer Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2025 और 26 के लिए क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए बैंक कुल 514 खाली पदों को करने भरने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 20 दिसंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं।