Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया में ‘क्रेडिट ऑफिसर’ के पदों पर निकली वैकेंसी, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलेरी

Bank Of India Credit Officer Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2025 और 26 के लिए क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए बैंक कुल 514 खाली पदों को करने भरने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 20 दिसंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं।
बैंक में इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 जनवरी, 2026 तय की गई है। इच्छुक कैंडिडेट्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है।
बैंक ने कुल 514 पदों को तीन अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। इसमें सबसे ज्यादा 418 पद मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल टू के लिए हैं। इसके अलावा मिड सीनियर लेवल के लिए 60 पद और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर के लिए 36 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नियमानुसार रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। सीए, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए या बैंकिंग और फाइनेंस में एमबीए करने वाले युवाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उच्च पदों के लिए 3 से 8 साल का अनुभव होना भी जरूरी है।
कैंडिडेट्स की आयु का निर्धारण 1 नवंबर, 2025 के आधार पर किया जाएगा। स्केल टू के लिए कैंडिडेट्स की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्केल थ्री के लिए 28 से 38 वर्ष और स्केल फोर के लिए 30 से 40 वर्ष की आयु तय की गई है। सरकारी नियमों के मुताबिक रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन फीस कैंडिडेट्स की कैटेगरीवाइज तय की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 175 रुपये सूचना शुल्क देना होगा, जबकि सामान्य और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 850 रुपये (आवेदन शुल्क + सूचना शुल्क) है। कैंडिडेट्स पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट, QR या UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैंक ऑफ इंडिया में चयनित होने वाले क्रेडिट ऑफिसर को शानदार वेतनमान दिया जाएगा। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल टू के पदों के लिए बेसिक सैलरी 64,820 रुपये से शुरू होकर 93,960 रुपये तक रहेगा। वहीं स्केल थ्री के लिए 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर के लिए 1,02,300 रुपये से 1,20,940 रुपये तक का बेसिक सैलेरी तय की गई है।
इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के दौर से गुजरना होगा। ऑनलाइन एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग और गणित से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
