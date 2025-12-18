18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

कौन थी वो महिला जिसका Nitish Kumar ने खींचा हिजाब? इस कोर्स की कर चुकी हैं पढ़ाई, अब नौकरी नहीं ज्वाइन करने का लिया फैसला

नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सभी मौजूद डॉक्टर एक-एक करके नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री से ले रही थीं। लेकिन जब डॉ. नुसरत परवीन मंच पर पहुंचीं तो यह घटना उनके साथ घट गई। जिसके बाद वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 18, 2025

Nitish Kumar Hijab Controversy

Nitish Kumar Hijab Controversy

Who is Nusrat Parveen: बिहार और देश की राजनीति में एक वीडियो ने गर्मी बढ़ाई हुई है। इस वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार एक महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद से पूरे देश में नितीश कुमार को लेकर एक आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि किसी भी महिला से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस घटना से महिला को भी गहरा धक्का लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस महिला के साथ ये घटना घटी है, वो कौन हैं या उस दिन मुख्यमंत्री से किस कोर्स की डिग्री ले रही थी।

Nitish Kumar: क्या है पूरा मामला?


यह घटना 15 दिसंबर की है। उस दिन पटना में आयुष विभाग के 1283 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सभी मौजूद डॉक्टर आकर अपना नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों ले रहे थे। लेकिन जब डॉ. नुसरत परवीन मंच पर पहुंचीं, तो मुख्यमंत्री की नजर उनके हिजाब पर गई। इसके बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने महिला से सवाल किया कि ये क्या है और उसके तुरंत बाद उस महिला का हिजाब खींचकर नीचे करने की कोशिश करते हैं। मंच पर कई नेता मौजूद थे। लेकिन जब तक कोई रोक पाता बात हाथ से निकल चुकी थी।

Who is Nusrat Parveen: कौन हैं डॉ. नुसरत परवीन?


हिजाब विवाद के बाद अब लोग जानना चाह रहे हैं कि डॉ. नुसरत परवीन कौन हैं, कहां काम करती हैं और कौन सी डिग्री या नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों से ले रही थीं? डॉ. नुसरत परवीन एक आयुष डॉक्टर हैं। नुसरत परवीन शादीशुदा महिला हैं। नुसरत बिहार सरकार में आयुष चिकित्सक के पद पर चयनीत हुई थीं। उन्होंने आयुष चिकित्सा कोर्स की पढ़ाई की है। लेकिन इस घटना के बाद से उन्होंने फैसला किया है कि वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। उस दिन मुख्यमंत्री के हाथों से वो नियुक्ति पत्र ले रही थीं। नुसरत के एक कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हैं। नुसरत को 20 दिसंबर, 2025 को नौकरी ज्वाइन करनी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नौकरी नहीं ज्वाइन करने का फैसला किया है। वो अपने परिवार के पास कोलकाता लौट गई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 03:21 pm

Hindi News / Education News / कौन थी वो महिला जिसका Nitish Kumar ने खींचा हिजाब? इस कोर्स की कर चुकी हैं पढ़ाई, अब नौकरी नहीं ज्वाइन करने का लिया फैसला

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया में ‘क्रेडिट ऑफिसर’ के पदों पर निकली वैकेंसी, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलेरी

Bank of India Recruitment 2026
शिक्षा

UP Board Exam Centers List 2026: यूपी बोर्ड 2026 में कहां होगा आपका परीक्षा सेंटर, देखें पूरी लिस्ट

UP Board Exam Centers List 2026
शिक्षा

Winter Vacation 2025: जानें कब से शुरू हो रही है विंटर वेकेशन, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार… राज्यवार देखें लिस्ट

Winter Vacation 2025
शिक्षा

Bihar STET Result 2025: जल्द जारी होगा बिहार एसटीईटी रिजल्ट, परिणाम पर बोर्ड अध्यक्ष ने दी थी ये जानकारी

Bihar STET Result 2025 kab aayega
शिक्षा

CTET 2026 Last Date: सीटीईटी के लिए आवेदन की लास्ट डेट, इतना लगेगा आवेदन शुल्क, जान लें एप्लीकेशन प्रोसेस

CTET 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.