कौन थी वो महिला जिसका Nitish Kumar ने खींचा हिजाब? इस कोर्स की कर चुकी हैं पढ़ाई, अब नौकरी नहीं ज्वाइन करने का लिया फैसला



हिजाब विवाद के बाद अब लोग जानना चाह रहे हैं कि डॉ. नुसरत परवीन कौन हैं, कहां काम करती हैं और कौन सी डिग्री या नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों से ले रही थीं? डॉ. नुसरत परवीन एक आयुष डॉक्टर हैं। नुसरत परवीन शादीशुदा महिला हैं। नुसरत बिहार सरकार में आयुष चिकित्सक के पद पर चयनीत हुई थीं। उन्होंने आयुष चिकित्सा कोर्स की पढ़ाई की है। लेकिन इस घटना के बाद से उन्होंने फैसला किया है कि वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। उस दिन मुख्यमंत्री के हाथों से वो नियुक्ति पत्र ले रही थीं। नुसरत के एक कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हैं। नुसरत को 20 दिसंबर, 2025 को नौकरी ज्वाइन करनी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नौकरी नहीं ज्वाइन करने का फैसला किया है। वो अपने परिवार के पास कोलकाता लौट गई हैं।