स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जामिया ने शुरू किए 42 नए कोर्स, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

Jamia Millia Islamia Courses: जामिया मिलिया इस्लामिया ने नए साल की शुरुआत से पहले ही उन छात्रों और युवाओं के लिए बड़ा मौका खोल दिया है, जो कम समय में कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखकर अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIE) ने जनवरी 2026 सेसन के लिए शॉर्ट-टर्म और स्किल-बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं।