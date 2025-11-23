Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जामिया ने शुरू किए 42 नए कोर्स, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

Jamia Millia Islamia Courses: जामिया ने जनवरी 2026 सेशन के लिए 42 नए स्किल-बेस्ड कोर्स शुरू किए हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, AI, साइबर सिक्योरिटी जैसे टॉप कोर्स में 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 23, 2025

Jamia Millia Islamia Courses

Jamia Millia Islamia Courses (Image: jamia)

Jamia Millia Islamia Courses: जामिया मिलिया इस्लामिया ने नए साल की शुरुआत से पहले ही उन छात्रों और युवाओं के लिए बड़ा मौका खोल दिया है, जो कम समय में कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखकर अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIE) ने जनवरी 2026 सेसन के लिए शॉर्ट-टर्म और स्किल-बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं।

ये वही प्रोग्राम हैं जो लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर (LBI) पहल के तहत चलाए जाते हैं और खासतौर पर उन युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जो इंडस्ट्री-ओरिएंटेड और नौकरी में तुरंत काम आने वाली स्किल्स सीखना चाहते हैं।

30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

एडमिशन प्रक्रिया अभी चल रही है और इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2025, शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जामिया की ओर से जारी बयान के मुताबिक सभी कोर्सेज की क्लासेज जनवरी 2026 से शुरू होंगी। आवेदन प्रक्रिया QR कोड और JMI की आधिकारिक वेबसाइट jmi.ac.in दोनों के माध्यम से उपलब्ध है।

CIE की टीम का कहना है कि सीटें सीमित हैं इसलिए छात्रों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी गई है। कई कोर्सेज में सीटें हर साल कुछ ही दिनों में भर जाती हैं।

डिजिटल, AI, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी सब शामिल

इस बार जो कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, वे उन स्किल्स पर फोकस करते हैं जिनकी मार्केट में काफी मांग है। चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एडिटिंग या फिर ऑफिस सॉफ्टवेयर हर तरह के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए कुछ न कुछ मौजूद है।

इन सभी कोर्सेज की खासियत यह है कि ये पूरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर आधारित हैं। कोर्स पूरा करने पर जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे छात्रों को नौकरी या फ्रीलांसिंग में मदद मिल सकती है।

कुछ अहम कोर्स और उनकी फीस, टाइमिंग

जामिया ने कुल 42 कोर्स ऑफर किए हैं। नीचे कुछ प्रमुख कोर्स की जानकारी दी गई है जिनमें इस समय सबसे ज्यादा एडमिशन लिए जा रहे हैं।

कोर्सअवधिटाइमिंगमोडफीस
Basics of Digital Marketing3 महीने9:00-10:00 PM (Mon–Thu)ऑनलाइन5,000 रुपये
Performance Marketing3 महीने8:00-9:00 PM (Mon-Thu)ऑनलाइन5,000 रुपये
Basics of Python3 महीने8:00-9:00 PM (Mon-Fri)ऑनलाइन8,000 रुपये
Data Science - Basic Level3 महीने8:00-10:00 PM (Mon-Fri)ऑनलाइन15,000 रुपये
AI & ML - Basic Level3 महीने9:00-10:00 PM (Mon-Fri)ऑनलाइन15,000 रुपये
Cyber Security (Evening Batch)3 महीने6:00-7:00 PM (Mon-Fri)ऑनलाइन8,000 रुपये
Audio & Video Editing3 महीने5:00-6:00 PM (Mon-Fri)ऑनलाइन8,000 रुपये
Learn UI/UX3 महीने7:00-8:00 PM (Mon-Fri)ऑनलाइन15,000 रुपये
Learn Excel - Beginners3 महीने6:00-7:00 PM (Mon-Fri)ऑनलाइन5,000 रुपये
Advanced Excel3 महीने9:00-10:00 PM (Mon-Fri)ऑनलाइन8,000 रुपये

इन कोर्स की टाइमिंग इस बात को ध्यान में रखकर तय की गई है कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो कहीं जॉब कर रहे हैं वह भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन?

जो उम्मीदवार इन कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं वे जामिया के आधिकारिक नोटिस में दिए गए QR कोड को स्कैन करके सीधे रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा CIE की वेबसाइट पर भी लिंक उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।

युवाओं के लिए एक बड़ा मौका

जामिया के ये स्किल-बेस्ड कोर्स हर साल हजारों युवाओं को नई तकनीकें सीखने में मदद करते हैं। इन कोर्स की खास बात यह है कि इनमें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्री में काम आने वाली असली स्किल्स सिखाई जाती हैं। यही वजह है कि फ्रीलांसिंग हो, नौकरी हो या अपना स्टार्टअप इन कोर्स से करियर में बड़ा फायदा मिलता है।

शिक्षा

23 Nov 2025 09:35 am

