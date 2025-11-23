स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जामिया ने शुरू किए 42 नए कोर्स, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

Jamia Millia Islamia Courses (Image: jamia)
Jamia Millia Islamia Courses: जामिया मिलिया इस्लामिया ने नए साल की शुरुआत से पहले ही उन छात्रों और युवाओं के लिए बड़ा मौका खोल दिया है, जो कम समय में कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखकर अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIE) ने जनवरी 2026 सेसन के लिए शॉर्ट-टर्म और स्किल-बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं।
ये वही प्रोग्राम हैं जो लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर (LBI) पहल के तहत चलाए जाते हैं और खासतौर पर उन युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जो इंडस्ट्री-ओरिएंटेड और नौकरी में तुरंत काम आने वाली स्किल्स सीखना चाहते हैं।
एडमिशन प्रक्रिया अभी चल रही है और इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2025, शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जामिया की ओर से जारी बयान के मुताबिक सभी कोर्सेज की क्लासेज जनवरी 2026 से शुरू होंगी। आवेदन प्रक्रिया QR कोड और JMI की आधिकारिक वेबसाइट jmi.ac.in दोनों के माध्यम से उपलब्ध है।
CIE की टीम का कहना है कि सीटें सीमित हैं इसलिए छात्रों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी गई है। कई कोर्सेज में सीटें हर साल कुछ ही दिनों में भर जाती हैं।
इस बार जो कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, वे उन स्किल्स पर फोकस करते हैं जिनकी मार्केट में काफी मांग है। चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एडिटिंग या फिर ऑफिस सॉफ्टवेयर हर तरह के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए कुछ न कुछ मौजूद है।
इन सभी कोर्सेज की खासियत यह है कि ये पूरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर आधारित हैं। कोर्स पूरा करने पर जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे छात्रों को नौकरी या फ्रीलांसिंग में मदद मिल सकती है।
जामिया ने कुल 42 कोर्स ऑफर किए हैं। नीचे कुछ प्रमुख कोर्स की जानकारी दी गई है जिनमें इस समय सबसे ज्यादा एडमिशन लिए जा रहे हैं।
|कोर्स
|अवधि
|टाइमिंग
|मोड
|फीस
|Basics of Digital Marketing
|3 महीने
|9:00-10:00 PM (Mon–Thu)
|ऑनलाइन
|5,000 रुपये
|Performance Marketing
|3 महीने
|8:00-9:00 PM (Mon-Thu)
|ऑनलाइन
|5,000 रुपये
|Basics of Python
|3 महीने
|8:00-9:00 PM (Mon-Fri)
|ऑनलाइन
|8,000 रुपये
|Data Science - Basic Level
|3 महीने
|8:00-10:00 PM (Mon-Fri)
|ऑनलाइन
|15,000 रुपये
|AI & ML - Basic Level
|3 महीने
|9:00-10:00 PM (Mon-Fri)
|ऑनलाइन
|15,000 रुपये
|Cyber Security (Evening Batch)
|3 महीने
|6:00-7:00 PM (Mon-Fri)
|ऑनलाइन
|8,000 रुपये
|Audio & Video Editing
|3 महीने
|5:00-6:00 PM (Mon-Fri)
|ऑनलाइन
|8,000 रुपये
|Learn UI/UX
|3 महीने
|7:00-8:00 PM (Mon-Fri)
|ऑनलाइन
|15,000 रुपये
|Learn Excel - Beginners
|3 महीने
|6:00-7:00 PM (Mon-Fri)
|ऑनलाइन
|5,000 रुपये
|Advanced Excel
|3 महीने
|9:00-10:00 PM (Mon-Fri)
|ऑनलाइन
|8,000 रुपये
इन कोर्स की टाइमिंग इस बात को ध्यान में रखकर तय की गई है कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो कहीं जॉब कर रहे हैं वह भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
जो उम्मीदवार इन कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं वे जामिया के आधिकारिक नोटिस में दिए गए QR कोड को स्कैन करके सीधे रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा CIE की वेबसाइट पर भी लिंक उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।
जामिया के ये स्किल-बेस्ड कोर्स हर साल हजारों युवाओं को नई तकनीकें सीखने में मदद करते हैं। इन कोर्स की खास बात यह है कि इनमें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्री में काम आने वाली असली स्किल्स सिखाई जाती हैं। यही वजह है कि फ्रीलांसिंग हो, नौकरी हो या अपना स्टार्टअप इन कोर्स से करियर में बड़ा फायदा मिलता है।
