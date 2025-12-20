Delhi University Vacancy: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्तियां, मिलेगी मोटी सैलेरी, बस होनी चाहिए यह योग्यता

Delhi University Vacancy: दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्रेयी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 26 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बॉटनी, कॉमर्स और पंजाबी सब्जेक्ट के लिए कि जाएगी। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दिए गए विषयों में कम से कम 55 परसेंट अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही नेट परीक्षा पास या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। जबकि आयु सीमा यूजीसी के नियम के अनुसार तय की गई है।