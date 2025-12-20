Delhi University Vacancy: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्तियां, मिलेगी मोटी सैलेरी, बस होनी चाहिए यह योग्यता

DU Vacancy 2025 (Image Source: Freepik)
Delhi University Vacancy: दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्रेयी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 26 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बॉटनी, कॉमर्स और पंजाबी सब्जेक्ट के लिए कि जाएगी। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दिए गए विषयों में कम से कम 55 परसेंट अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही नेट परीक्षा पास या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। जबकि आयु सीमा यूजीसी के नियम के अनुसार तय की गई है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्रेयी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए सैलेरी 65000-85000 रुपये तय की गई है। इस की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के आधार पर ही चयन किए जाएंगे। जनरल, ओबीसी और इडब्लूएस कैटेगरी के लिए एप्लिकेशन फिस 500 रुपये रहेगी। एससी, एसटी वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आवेदन फ्री रहेेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साढ़े आठ सालों में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 2026 में डेढ़ लाख नई भर्तियों के साथ यह आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि, एक ही साल में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां होना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा। इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि सरकारी सेवाओं की क्वालिटी में भी सुधार आएगा।
