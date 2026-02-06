UP Home Guard Bharti: यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, एग्जाम में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, जानें अन्य डिटेल्स



यह परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। बोर्ड ने साफ कहा है कि उत्तर भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल प्वाइंट पेन ही इस्तेमाल किया जाए। पेंसिल या किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रश्न बुकलेट का नंबर और ओएमआर शीट का नंबर एक ही हो। अगर दोनों में गड़बड़ी पाई गई तो परेशानी खड़ी हो सकती है। एक बार गोला भर दिया तो उसे बदला नहीं जा सकेगा। रबर, व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। ओएमआर शीट की जांच मशीन से होती है, इसलिए निर्धारित स्थान के अलावा कहीं कुछ भी लिखना खतरे से खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर पत्रक रद्द भी किया जा सकता है।