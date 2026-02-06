6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UP Home Guard Bharti: यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, एग्जाम में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, जानें अन्य डिटेल्स

UP Home Guard Vacancy: लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और पूरी तरह सामान्य ज्ञान पर आधारित रहेगी। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि दो घंटे तय की गई है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 06, 2026

UP Home Guard Bharti

UP Home Guard Bharti

UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर डिटेल गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। इन तीन दिनों में कुल छह शिफ्टों में एग्जाम कराया जाएगा।

UP Home Guard Bharti: ओएमआर शीट को लेकर सख्त निर्देश


यह परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। बोर्ड ने साफ कहा है कि उत्तर भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल प्वाइंट पेन ही इस्तेमाल किया जाए। पेंसिल या किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रश्न बुकलेट का नंबर और ओएमआर शीट का नंबर एक ही हो। अगर दोनों में गड़बड़ी पाई गई तो परेशानी खड़ी हो सकती है। एक बार गोला भर दिया तो उसे बदला नहीं जा सकेगा। रबर, व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। ओएमआर शीट की जांच मशीन से होती है, इसलिए निर्धारित स्थान के अलावा कहीं कुछ भी लिखना खतरे से खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर पत्रक रद्द भी किया जा सकता है।

UP Home Guard Vacancy 2025: निगेटिव मार्किंग नहीं, खुलकर दे सकेंगे जवाब


इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यानी गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। ऐसे में जिन सवालों का उत्तर पूरी तरह नहीं आता, उनमें भी उम्मीदवार प्रयास कर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए लिखित परीक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा। इससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

UP Home Guard Vacancy: लिखित परीक्षा का पैटर्न


लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और पूरी तरह सामान्य ज्ञान पर आधारित रहेगी। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि दो घंटे तय की गई है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Pradhan Salary: राजस्थान में प्रधान को कितना वेतन मिलता है?
शिक्षा
Rajasthan Pradhan Salary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Feb 2026 03:24 pm

Published on:

06 Feb 2026 03:23 pm

Hindi News / Education News / UP Home Guard Bharti: यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, एग्जाम में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, जानें अन्य डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Baran: मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया, सेकंड ग्रेड टीचर बनी तो खुशी से झूम उठे पिता, बधाई देने घर पहुंचे सरपंच

pooja sharma kawai
बारां

Rajasthan Pradhan Salary: राजस्थान में प्रधान को कितना वेतन मिलता है?

Rajasthan Pradhan Salary
शिक्षा

Job Placement: 2000 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप, इस जिले के युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका, देखें पूरी डिटेल्स

2000 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप। फोटो सोर्स-AI
सुकमा

Bank of Baroda Salary: बैंक ऑफ बड़ौदा में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 80000 से ज्यादा सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता

Bank of Baroda Vacancy
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Feb 06 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Feb 06 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.