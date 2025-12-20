Rajasthan VDO Result 2025: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में महेंद्र सिंह बने टॉपर, देखें टॉपरों की पूरी लिस्ट

Rajasthan VDO Result 2025 रिजल्ट जारी हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा घोषित परिणाम में ईडब्ल्यूएस वर्ग के महेंद्र सिंह राजपूत ने पहला स्थान हासिल कर टॉप किया है। महेंद्र ने 184.4565 अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। इससे पहले वे पटवार भर्ती परीक्षा में 250.62 अंकों के साथ 846वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। RSSB ने इस भर्ती परीक्षा की 6 पेज की मेरिट लिस्ट जारी की है, जिसमें परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के अंक दर्ज हैं। मेरिट लिस्ट से एक अहम तथ्य सामने आया है कि टॉप-38 रैंक तक एक भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से नहीं है। जनरल कैटेगरी में सबसे आगे हिंदराज सिंह चौहान रहे, जिन्हें 174.3297 अंक मिले और वे 39वें स्थान पर रहे।