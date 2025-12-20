20 दिसंबर 2025,

शिक्षा

Rajasthan VDO Result 2025: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में महेंद्र सिंह बने टॉपर, देखें टॉपरों की पूरी लिस्ट

RSSB ने इस भर्ती के तहत 850 ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए करीब 2300 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। भर्ती में कुल पदों में से 683 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं।

जयपुर

image

Anurag Animesh

Dec 20, 2025

Rajasthan VDO Result 2025

Mahendra Singh Rajpoot Topper (Rajasthan VDO Result 2025)

Rajasthan VDO Result 2025 रिजल्ट जारी हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा घोषित परिणाम में ईडब्ल्यूएस वर्ग के महेंद्र सिंह राजपूत ने पहला स्थान हासिल कर टॉप किया है। महेंद्र ने 184.4565 अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। इससे पहले वे पटवार भर्ती परीक्षा में 250.62 अंकों के साथ 846वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। RSSB ने इस भर्ती परीक्षा की 6 पेज की मेरिट लिस्ट जारी की है, जिसमें परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के अंक दर्ज हैं। मेरिट लिस्ट से एक अहम तथ्य सामने आया है कि टॉप-38 रैंक तक एक भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से नहीं है। जनरल कैटेगरी में सबसे आगे हिंदराज सिंह चौहान रहे, जिन्हें 174.3297 अंक मिले और वे 39वें स्थान पर रहे।

Rajasthan VDO Result 2025: टॉप-20 उम्मीदवार

महेंद्र सिंह राजपूत-184.4565 (EWS)
मोहित कुमार गौड़-181.9565 (EWS)
दिनेश कुमार रुंडला- 181.9384 (OBC)
अनिल सैन-181.1775 (OBC)
शुभम वैरागी- 179.5109 (OBC)
लवप्रीत सिंह- 179.0399 (OBC)
जयश्री जांगिड़- 178.6775 (OBC)
इंद्र पाल यादव- 178.2065 (OBC)
आरती चक्रधारी- 178.0978 (OBC)
जेमता राम- 177.8623 (MBC)
सौरभ सिंह- 177.4275 (OBC)
देवेंद्र चौधरी- 177.3551 (OBC)
पंकज कुमार- 177.3551 (OBC)
राम कुमार- 177.3188 (OBC)
सुरेंद्र चौधरी- 176.4855 (OBC)
तिलक राज गुर्जर- 176.4130 (MBC)
अशोक- 176.3949 (OBC)
नितेश कुमार भगौद- 176.1957 (OBC)
कमलेश सुथार- 175.7246 (OBC)
तसिल खान- 175.7065 (OBC)

Rajasthan VDO Result 2025: 850 पदों के लिए 2300 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट

RSSB ने इस भर्ती के तहत 850 ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए करीब 2300 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था, जिसमें करीब 5.12 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

Rajasthan VDO Exam: इतने लाख उम्मीदवारों ने किया आवेदन


भर्ती में कुल पदों में से 683 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। परीक्षा के लिए लगभग 5.50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इस बार जनरल कैटेगरी की कटऑफ 166.5399 अंक (लगभग 83 प्रतिशत) रही है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

Published on:

20 Dec 2025 01:59 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan VDO Result 2025: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में महेंद्र सिंह बने टॉपर, देखें टॉपरों की पूरी लिस्ट

