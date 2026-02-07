School Assembly News Headlines, Feb 07 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Feb 07 2026
Today School Assembly News Headlines (07 February 2026): इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबरें दिए गए हैं। इन खबरों से स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और स्कूल असेंबली में भी जरुरी हेडलाइन बता सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबरें शामिल हैं।
T20 World Cup 2026 से तेज गेंदबाज हर्षित राणा बाहर
गेंदबाज हर्षित राणा चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्मअप मुकाबले में दाहिने घुटने में चोट लग गई थी।
"सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज की गई छोटी-छोटी मेहनतों का परिणाम होती है।"
