IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली बंपर भर्ती, सैलरी एक लाख से ज्यादा

IOCL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडियन ऑयल (IOCL) ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट समेत 390 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती से जुड़ी योग्यता, सैलरी और आवेदन स्टेप्स जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 20, 2025

IOCL Recruitment 2025

IOCL Recruitment 2025 (Image Saurce: freepik)

IOCL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में काम करने का सुनहरा मौका है। आईओसीएल ने देशभर की अपनी 9 रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 390 से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा।

IOCL Recruitment 2025: आवेदन की जरूरी तारीखें

योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी, 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। कैंडिडेट्स 9 जनवरी, 2026 को रात 11 बजकर 55 मिनट तक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

IOCL Recruitment 390 vacancies: किन राज्यों में कितनी वैकेंसी

अलग-अलग रिफाइनरी यूनिट्स के आधार पर पदों का विवरण इस तरह से किया गया है:

राज्य कुल रिक्तियां

  • गुजरात- 75 पद
  • बरौनी- 51 पद
  • डिगबोई- 20 पद
  • पीआरपीसी पानीपत- 19 पद
  • बोगईगांव- 18 पद
  • गुवाहाटी- 17 पद
  • हल्दिया- 16 पद
  • मथुरा- 12 पद
  • पारादीप- 04 पद

IOCL 2025 Apply online: ऐसे करें आवेदन?

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले आईओसीएल (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए 'करियर' या 'रिक्रूटमेंट' सेक्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद 'नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025' के लिंक पर जाएं।
  • नए कैंडिडेट्स न्यू रजिस्ट्रेशन (New Registration) पर क्लिक कर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।
  • लॉग इन करने के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जरूरी जानकारी भरें।
  • मांगे गए सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स और फोटो अपलोड करें और ऑनलाइन भुगतान करें।
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को चेक कर लें।
  • आगे की आवश्यकता के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रखें।

Published on:

20 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Education News / IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली बंपर भर्ती, सैलरी एक लाख से ज्यादा

