IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली बंपर भर्ती, सैलरी एक लाख से ज्यादा

IOCL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में काम करने का सुनहरा मौका है। आईओसीएल ने देशभर की अपनी 9 रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 390 से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा।