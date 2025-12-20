IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली बंपर भर्ती, सैलरी एक लाख से ज्यादा

IOCL Recruitment 2025 (Image Saurce: freepik)
IOCL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में काम करने का सुनहरा मौका है। आईओसीएल ने देशभर की अपनी 9 रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 390 से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा।
योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी, 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। कैंडिडेट्स 9 जनवरी, 2026 को रात 11 बजकर 55 मिनट तक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
अलग-अलग रिफाइनरी यूनिट्स के आधार पर पदों का विवरण इस तरह से किया गया है:
राज्य कुल रिक्तियां
उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-
