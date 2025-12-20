Ram Vanji Sutar Passes Away: नहीं रहे ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के शिल्पकार राम वनजी सुतार, जानिए उनकी शिक्षा और विरासत की कहानी

राम सुतार के जीवन से युवाओं को सीख मिलती है कि गांव से निकलकर भी वैश्विक पहचान बनाई जा सकती है। कला सिर्फ शौक नहीं, एक अध्ययन का विषय है। लगन, शिक्षा और अभ्यास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आज जब करियर विकल्प तेजी से बदल रहे हैं, राम सुतार जैसे कलाकार यह साबित करते हैं कि फाइन आर्ट्स और क्रिएटिव एजुकेशन भी सम्मान, पहचान और राष्ट्र सेवा का माध्यम बन सकती है। उनका जाना एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि भारतीय कला शिक्षा के एक मजबूत स्तंभ के गिरने की तरह है। वे उन कलाकारों में शुमार थे जिन्होंने भारत की आत्मा को पत्थर और धातु में ढाल दिया। राम वनजी सुतार भले ही हमारे बीच नही रहे, लेकिन उनकी कला विरासत हमेशा अमर रहेगी।