Google में काम करने का बेहतरीन मौका, Internship 2026 के लिए आवेदन शुरू, लास्ट डेट निकलने से पहलें करें अप्लाई

Google Internship 2026 Application Date: गूगल ने अपने स्टूडेंट रिसर्चर इंटर्नशिप और अप्रेंटिस प्रोग्राम 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट्स को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक और योग्य कैंडिडेंट्स गूगल करियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 फरवरी 2026 तय की गई है।
गूगल का यह प्रोग्राम कैंडिडेंट्स को उन लाइव रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका देगा जो, कंपनी की वैज्ञानिक प्राथमिकताओं से जुड़े होते हैं। इसमें कैंडिडेंट्स गूगल के एक्सपीरियंस्ड वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करते है। चयनित कैंडिडेंट्स को गूगल रिसर्च, गूगल डीपमाइंड और गूगल क्लाउड जैसी टीमों के साथ काम करने का अवसर मिलता है।
इस प्रोग्राम के लिए बैचलर, मास्टर या पीएचडी की डिग्री कर रहे कैंडिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। खासतौर से, आवेदन करने वाले छात्र कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स, गणित, इकोनॉमिक्स और नेचुरल साइंसेज जैसे सबजेक्ट से जुड़े होने चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जानकारी होना जरूरी है।
गूगल ने साफ किया है कि, उन स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास पहले से रिसर्च का अनुभव है। इसके अलावा प्रमुख सम्मेलनों या पत्रिकाओं में रिसर्च पेपर प्रकाशित करने वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है। छात्रों को सी, सी प्लस प्लस, जावा, पायथन या गो जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में से किसी एक का नोलेज होना चाहिए।
गूगल का यह इंटर्नशिप प्रोग्राम कैंडिडेंट्स के लिए अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को निखारने और वर्ल्ड लेवल के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक शानदार मंच है। समय सीमा के भीतर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। गूगल ने साफ किया है कि, जिन स्टूडेंट्स के पास पहले से रिसर्च का एक्सपीरियंस है या जिनके पेपर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुए हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया में ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। इस इंटर्नशिप में गूगल रिसर्च और गूगल क्लाउड जैसी टीमों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।
