Google में काम करने का बेहतरीन मौका, Internship 2026 के लिए आवेदन शुरू, लास्ट डेट निकलने से पहलें करें अप्लाई

गूगल का यह इंटर्नशिप प्रोग्राम कैंडिडेंट्स के लिए अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को निखारने और वर्ल्ड लेवल के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक शानदार मंच है। समय सीमा के भीतर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। गूगल ने साफ किया है कि, जिन स्टूडेंट्स के पास पहले से रिसर्च का एक्सपीरियंस है या जिनके पेपर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुए हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया में ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। इस इंटर्नशिप में गूगल रिसर्च और गूगल क्लाउड जैसी टीमों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।