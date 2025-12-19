CLAT 2026: आल इंडिया टॉपर गीताली गुप्ता का 98 सेकंड का ये वीडियो वायरल, AIR-1 देखकर ऐसा था रिएक्शन

CLAT 2026 का रिजल्ट आते ही ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाली गीताली गुप्ता का भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 98 सेकंड के इस वीडियो में जैसे ही गीताली को अपनी AIR-1 की जानकारी मिलती है, वह हैरान होकर मुंह दबा लेती हैं और फिर भावुक होकर रो पड़ती हैं। जिसके बाद परिवारजन उसे चुप कराते हुए खुद भी रो पड़ते हैं।