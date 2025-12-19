19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

श्री गंगानगर

CLAT 2026: आल इंडिया टॉपर गीताली गुप्ता का 98 सेकंड का ये वीडियो वायरल, AIR-1 देखकर ऐसा था रिएक्शन

CLAT 2026 AIR-1 Geetali Gupta's Viral Video: रिजल्ट आते ही श्रीगंगानगर की बेटी गीताली गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर इतिहास रच दिया। उनका भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Dec 19, 2025

GEetali-Gupta-Video
Play video

GEetali-Gupta-Video

CLAT 2026 का रिजल्ट आते ही ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाली गीताली गुप्ता का भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 98 सेकंड के इस वीडियो में जैसे ही गीताली को अपनी AIR-1 की जानकारी मिलती है, वह हैरान होकर मुंह दबा लेती हैं और फिर भावुक होकर रो पड़ती हैं। जिसके बाद परिवारजन उसे चुप कराते हुए खुद भी रो पड़ते हैं।

मंदिर में बैठकर देखा रिजल्ट

वायरल वीडियो में गीताली गुप्ता मंदिर में फोन लेकर बैठी नजर आ रही हैं। वहीं परिवारजन लॅपटॉप पर रिजल्ट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। फोन में रिजल्ट देखते ही गीताली जोर से चिल्लाकर मुंह दबा लेती हैं और फिर भावुक होकर रो पड़ती हैं। इसके बाद परिवारजन उसे चुप कराते हुए खुद भी रो पड़ते हैं, और फोन पर बधाई कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं।

112.75 अंक लाकर बनी ऑल इंडिया टॉपर

श्रीगंगानगर की बेटी गीताली गुप्ता ने इतिहास रच दिया। नोजगे पब्लिक स्कूल की कक्षा 12वीं आर्ट्स की छात्रा ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में देशभर में पहला स्थान हासिल किया। 112.75 अंक लेकर उन्होंने लगभग 70 हजार छात्रों को पीछे छोड़ दिया। गीताली ने बताया कि रिजल्ट देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और खुशी में उनकी आंखें भर आईं।

घर से लेकर स्कूल तक मनाया जश्न

रिजल्ट के तुरंत बाद गीताली के घर और स्कूल में खुशी का माहौल बन गया। नोजगे पब्लिक स्कूल में इस उपलब्धि को उत्सव की तरह मनाया गया। शिक्षकों और छात्रों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। वहीं घर पर त्योहारों जैसा माहौल बन गया।

ये बताया सक्सेस मंत्र

अब गीताली देश की प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पांच वर्षीय स्नातक विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगी। उनकी उपलब्धि ने श्रीगंगानगर और पूरे राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। गीताली ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल और गुरुजनों को दिया। नियमित अभ्यास, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन तैयारी और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना उनकी सफलता की वजह रही।

19 Dec 2025 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / CLAT 2026: आल इंडिया टॉपर गीताली गुप्ता का 98 सेकंड का ये वीडियो वायरल, AIR-1 देखकर ऐसा था रिएक्शन

