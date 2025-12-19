Rajasthan Conversion Case: किराए के मकान में चल रहा था अवैध चर्च, अंदर का नजारा देख दंग रह गए लोग; जर्मन दंपती सहित 7 लोग पकड़े

उधर, मामले में वार्ड 14 निवासी शरद गुम्बर ने पुलिस को परिवाद देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उसने आरोप लगाया कि वार्ड 22 स्थित इस भवन में प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। गुरुवार रात भी वहां केरल, यूपी व अन्य राज्यों के नंबरों वाली गाडिय़ां खड़ी थी। परिवादी ने मामले में केरल निवासी मैथ्यू, उसकी पत्नी, बलजिंद्र सिंह खोसा व राजेश कंबोज आदि पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा मौके पर मौजूद पवन पपनेजा, अधिवक्ता अशोक जोशी, सुरेश अग्रवाल, दिनेश मोंगा, रवि सिंगला व हरीश गुम्बर सहित अन्य लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग की।