श्री गंगानगर

Rajasthan Conversion Case: किराए के मकान में चल रहा था अवैध चर्च, अंदर का नजारा देख दंग रह गए लोग; जर्मन दंपती सहित 7 लोग पकड़े

Rajasthan Conversion Case: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है।

श्री गंगानगर

Anil Prajapat

Dec 19, 2025

Conversion-case-1

हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करती पुलिस। फोटो: पत्रिका

Sri Ganganagar Conversion Case: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। श्रीकरणपुर कस्बे के वार्ड 22 स्थित गुरुद्वारा श्री नानक दरबार से सटी गली में गुरुवार रात करीब नौ बजे बड़ा घटनाक्रम सामने आया। वहां एक नवनिर्मित भवन में कथित रूप से धर्म परिवर्तन संबंधी शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची और जर्मन दंपती सहित कुल सात लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस पकड़े गए लोेगों को थाने लाई, जिनसे पूछताछ जारी है।

गुरुद्वारे के पास किराए के मकान में गुपचुप तरीके से चर्च चलाकर धर्मांतरण की सूचना मिलते ही गुरुवार देर रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो हंगामा हो गया। आरोप है कि जर्मनी के दंपती सहित कुछ लोग पैसे और अन्य लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए भ्रमित कर रहे थे।

अंदर का नजारा देख दंग रह गए लोग

घटनाक्रम को लेकर बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए। वहीं, डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला व सीआइ रज्जीराम सहारण के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता व सीआइडी कार्मिक वहां पहुंचे। रंग-रोगन व दूधिया रोशनी से सुसज्जित हॉल में दो बड़ी एलइडी स्क्रीन, आधुनिक तकनीक का सांउड व माइक सिस्टम, बड़ी संख्या में कुर्सियां व कंप्यूटर सेट आदि देखकर एकबारगी सभी लोग दंग रह गए।

जर्मन दंपती सहित सात लोग पकड़े

डीएसपी ने विदेशी दंपती से पासपोर्ट व वीजा संबंधी जांच व पूछताछ की। वहीं, भवन में चल रही गतिविधि के बारे में भी पूछा। आयोजकों के जवाब से असंतुष्ट डीएसपी ने वहां मौजूद सभी लोगों को थाने ले जाने के निर्देश दिए। सीआइ रज्जीराम सहारण ने बताया कि मौके से जर्मन दंपती स्वेन बोस बेट जलेर व सैंड्रा बेट जलेर के अलावा पांच अन्य लोगों केरल निवासी मैथ्यू व उसकी पत्नी मारिया, बलजिंद्र सिंह खोसा, उसकी पत्नी व राजेश कंबोज को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सीआइ ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।

परिवाद देकर कार्रवाई की मांग

उधर, मामले में वार्ड 14 निवासी शरद गुम्बर ने पुलिस को परिवाद देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उसने आरोप लगाया कि वार्ड 22 स्थित इस भवन में प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। गुरुवार रात भी वहां केरल, यूपी व अन्य राज्यों के नंबरों वाली गाडिय़ां खड़ी थी। परिवादी ने मामले में केरल निवासी मैथ्यू, उसकी पत्नी, बलजिंद्र सिंह खोसा व राजेश कंबोज आदि पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा मौके पर मौजूद पवन पपनेजा, अधिवक्ता अशोक जोशी, सुरेश अग्रवाल, दिनेश मोंगा, रवि सिंगला व हरीश गुम्बर सहित अन्य लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग की।

पहले भी सामने आ चुके ऐसे मामले

बता दें कि श्रीगंगानगर जिले में 3 महीने के अंदर चौथी बार ऐसा मामला सामने आया है। इससे पहले 16 सितंबर को अनूपगढ़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। संदीप कुमार की शिकायत पर पादरी पोलस बारजो, विनोद कुमार और उसके बेटे आर्यन पर केस दर्ज किया गया था। 6 अक्टूबर को हिंदूमलकोट में सतनाम सिंह की शिकायत पर पादरी बग्गू सिंह और उसके बेटे अमनदीप पर मामला दर्ज हुआ था। वहीं, 11 अक्टूबर को अनूपगढ़ में जबरन धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया था। राजविंद्र सिंह की ओर से सास, साले और दो पादरियों पर केस दर्ज कराया गया था।

Updated on:

19 Dec 2025 09:11 am

Published on:

19 Dec 2025 09:06 am

Rajasthan Conversion Case: किराए के मकान में चल रहा था अवैध चर्च, अंदर का नजारा देख दंग रह गए लोग; जर्मन दंपती सहित 7 लोग पकड़े

