शिक्षा

KVS NVS Recruitment 2025: अब तक हुए 11 लाख से ज्यादा आवेदन, CBSE ने बताई फॉर्म अटकने की वजह

KVS NVS Recruitment 2025 के तहत 14967 पदों पर बड़ी भर्ती जारी है। अब तक 11 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। तमाम उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है जिसको लेकर बोर्ड ने वजह साफ की है... पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 27, 2025

KVS NVS Recruitment 2025

KVS NVS Recruitment 2025 (Image: Freepik)

KVS NVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अब तक 11 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच कई अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं कि पोर्टल पर आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

इन शिकायतों पर CBSE ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पोर्टल में कोई तकनीकी समस्या नहीं है। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि कई उम्मीदवार आवेदन करते समय ऐसी योग्यता चुन रहे हैं जो नोटिफिकेशन में मांगी गई अनिवार्य योग्यता से मेल ही नहीं खाती है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने यह भी साफ किया कि KVS और NVS में कई पदों के नाम भले एक जैसे हों, लेकिन उनकी शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। ऐसे में गलत विकल्प चुनते ही आवेदन आगे नहीं बढ़ता है। बोर्ड ने आवेदकों को सलाह दी है कि फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें।

कब होगी परीक्षा? (KVS NVS Recruitment 2025 Exam Date)

14967 पदों पर होने वाली इस संयुक्त भर्ती की टियर-1 परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 रखी गई है। अभ्यर्थी आवेदन CBSE की आधिकारिक वेबसाइट या KVS/NVS की साइट पर जाकर कर सकते हैं।

  • कुल पद: 14967
  • इस बार भर्ती में केंद्रीय विद्यालयों के 9126 और नवोदय विद्यालयों के 5841 पद शामिल हैं।

केंद्रीय विद्यालय भर्ती (KVS Recruitment 2025)

पद का नामपदों की संख्या
प्रिंसिपल134
वाइस प्रिंसिपल58
असिस्टेंट कमिश्नर (ग्रुप A)08
PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर)1465
TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर)2794
लाइब्रेरियन147
PRT (स्पेशल एजुकेटर, सामान्य PRT, म्यूजिक)3365
नॉन-टीचिंग पद1155
कुल पद9126

नवोदय विद्यालय भर्ती (NVS Recruitment 2025)

पद का नामपदों की संख्या
प्रिंसिपल93
असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक)09
PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर)1513
PGT (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज)18
TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर)2978
TGT (थर्ड लैंग्वेज)443
नॉन-टीचिंग पद (JSA, Lab Attendant, MTS आदि)787
कुल पद5841

उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? (KVS NVS Recruitment 2025 Age Limit)

पद का नामआयु सीमा
न्यूनतम आयु (सभी पद)18 वर्ष
PRT (प्राइमरी टीचर)अधिकतम 30 वर्ष
TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर)अधिकतम 35 वर्ष
PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर)अधिकतम 40 वर्ष
वाइस-प्रिंसिपल35-45 वर्ष
प्रिंसिपल35-50 वर्ष
असिस्टेंट कमिश्नरअधिकतम 50 वर्ष
आरक्षण वाले उम्मीदवारों को उम्र में छूट मिलेग। SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल छूट रहेगी।

कुछ प्रमुख पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता (KVS NVS Recruitment 2025 Eligibility)

  • पीआरटी: 12वीं में 50% अंक, साथ में D.El.Ed या B.El.Ed। CTET पेपर-1 पास होना जरूरी।
  • JSA (Junior Secretariat Assistant): 12वीं पास, 30 WPM इंग्लिश टाइपिंग या 25 WPM हिंदी।
  • MTS: 10वीं पास।

टियर-1 परीक्षा पैटर्न (KVS-NVS सभी पदों के लिए, NVS MTS छोड़कर)

एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ओएमआर आधारित परीक्षा दो घंटे की होगी। जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके लिए 300 अंक मिलेंगे। हर गलत उत्तर पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।

भागविषयप्रश्नअंक
Iसामान्य तर्कशक्ति2060
IIसंख्यात्मक योग्यता2060
IIIबुनियादी कंप्यूटर ज्ञान2060
IVसामान्य ज्ञान2060
Vअंग्रेजी भाषा1030
VIआधुनिक भारतीय भाषा1030

NVS MTS Exam Pattern 2025

परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिनके लिए 300 अंक दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग समान रहेगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।

भागविषयप्रश्नअंक
Iसामान्य जागरूकता व करंट अफेयर्स2060
IIबेसिक कंप्यूटर नॉलेज40120
IIIअंग्रेजी भाषा2060
IVक्षेत्रीय भाषा2060

एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? (IKVS NVS Recruitment 2025 Fees)

कैटेगरीपद / विवरणआवेदन शुल्क
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएसप्रिंसिपल / वाइस-प्रिंसिपल / असिस्टेंट कमिश्नर2800 रुपये
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएसPGT / TGT / PRT तथा अन्य पद2000 रुपये
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएसJSA, स्टेनो, MTS, लैब अटेंडेंट आदि1700 रुपये
SC / ST / दिव्यांग (PwD)सभी पद500 रुपये

UI डिजाइन सीखना चाहते हैं? IIT रूड़की दे रहा है बिना फीस यूजर इंटरफेस डिजाइन सीखने का मौका, ऐसे करें रजिस्टर
शिक्षा
UI Design Free Online Course 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

27 Nov 2025 09:39 am

Hindi News / Education News / KVS NVS Recruitment 2025: अब तक हुए 11 लाख से ज्यादा आवेदन, CBSE ने बताई फॉर्म अटकने की वजह

शिक्षा

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025: रेलवे ने जारी की परीक्षा की तारीख, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड?

RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2025
शिक्षा

Bihar DElEd Result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Bihar DElEd Result 2025
शिक्षा

UI डिजाइन सीखना चाहते हैं? IIT रूड़की दे रहा है बिना फीस यूजर इंटरफेस डिजाइन सीखने का मौका, ऐसे करें रजिस्टर

UI Design Free Online Course 2025
शिक्षा

OICL AO Recruitment 2025:ओरिएंटल इंश्योरेंस में 300 पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

OICL AO Recruitment 2025
शिक्षा

Rajasthan Teacher Bharti: 3rd ग्रेड शिक्षकों के 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 दिसंबर, जानें कब होंगे एग्जाम

Govt Jobs
जयपुर
