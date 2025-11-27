KVS NVS Recruitment 2025: अब तक हुए 11 लाख से ज्यादा आवेदन, CBSE ने बताई फॉर्म अटकने की वजह

KVS NVS Recruitment 2025 (Image: Freepik)
KVS NVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अब तक 11 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच कई अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं कि पोर्टल पर आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
इन शिकायतों पर CBSE ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पोर्टल में कोई तकनीकी समस्या नहीं है। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि कई उम्मीदवार आवेदन करते समय ऐसी योग्यता चुन रहे हैं जो नोटिफिकेशन में मांगी गई अनिवार्य योग्यता से मेल ही नहीं खाती है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने यह भी साफ किया कि KVS और NVS में कई पदों के नाम भले एक जैसे हों, लेकिन उनकी शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। ऐसे में गलत विकल्प चुनते ही आवेदन आगे नहीं बढ़ता है। बोर्ड ने आवेदकों को सलाह दी है कि फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें।
14967 पदों पर होने वाली इस संयुक्त भर्ती की टियर-1 परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 रखी गई है। अभ्यर्थी आवेदन CBSE की आधिकारिक वेबसाइट या KVS/NVS की साइट पर जाकर कर सकते हैं।
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|प्रिंसिपल
|134
|वाइस प्रिंसिपल
|58
|असिस्टेंट कमिश्नर (ग्रुप A)
|08
|PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर)
|1465
|TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर)
|2794
|लाइब्रेरियन
|147
|PRT (स्पेशल एजुकेटर, सामान्य PRT, म्यूजिक)
|3365
|नॉन-टीचिंग पद
|1155
|कुल पद
|9126
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|प्रिंसिपल
|93
|असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक)
|09
|PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर)
|1513
|PGT (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज)
|18
|TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर)
|2978
|TGT (थर्ड लैंग्वेज)
|443
|नॉन-टीचिंग पद (JSA, Lab Attendant, MTS आदि)
|787
|कुल पद
|5841
|पद का नाम
|आयु सीमा
|न्यूनतम आयु (सभी पद)
|18 वर्ष
|PRT (प्राइमरी टीचर)
|अधिकतम 30 वर्ष
|TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर)
|अधिकतम 35 वर्ष
|PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर)
|अधिकतम 40 वर्ष
|वाइस-प्रिंसिपल
|35-45 वर्ष
|प्रिंसिपल
|35-50 वर्ष
|असिस्टेंट कमिश्नर
|अधिकतम 50 वर्ष
एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ओएमआर आधारित परीक्षा दो घंटे की होगी। जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके लिए 300 अंक मिलेंगे। हर गलत उत्तर पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।
|भाग
|विषय
|प्रश्न
|अंक
|I
|सामान्य तर्कशक्ति
|20
|60
|II
|संख्यात्मक योग्यता
|20
|60
|III
|बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान
|20
|60
|IV
|सामान्य ज्ञान
|20
|60
|V
|अंग्रेजी भाषा
|10
|30
|VI
|आधुनिक भारतीय भाषा
|10
|30
परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिनके लिए 300 अंक दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग समान रहेगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।
|भाग
|विषय
|प्रश्न
|अंक
|I
|सामान्य जागरूकता व करंट अफेयर्स
|20
|60
|II
|बेसिक कंप्यूटर नॉलेज
|40
|120
|III
|अंग्रेजी भाषा
|20
|60
|IV
|क्षेत्रीय भाषा
|20
|60
|कैटेगरी
|पद / विवरण
|आवेदन शुल्क
|सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस
|प्रिंसिपल / वाइस-प्रिंसिपल / असिस्टेंट कमिश्नर
|2800 रुपये
|सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस
|PGT / TGT / PRT तथा अन्य पद
|2000 रुपये
|सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस
|JSA, स्टेनो, MTS, लैब अटेंडेंट आदि
|1700 रुपये
|SC / ST / दिव्यांग (PwD)
|सभी पद
|500 रुपये
