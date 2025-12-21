UGC NET December 2025: यूजीसी नेट 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

UGC NET December 2025 Exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी है। यूजीसी नेट एग्जाम्स 31 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी, 2026 तक चलेंगे। एग्जाम से पहले शहर की जानकारी देने का मकसद यह है कि, स्टूडेंट्स समय रहते अपने आने-जाने और रुकने का इंतजाम कर सकें। NTA ने यह साफ किया है कि, 31 दिसंबर को होने वाली यूजीसी नेट एग्जाम केवल एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कंडक्ट की जाएगी।