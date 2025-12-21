21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

NLC Recruitment 2026: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, NLC इंडिया में 575 पदों पर निकाली भर्ती, यहां देखें पूरी डिटेल

NLC Apprentice Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। एनएलसी (NLC) ने अप्रेंटिस के 575 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है जिसमें इंजीनियरिंग और नॉन-इन्जीनियरिंग की कई स्ट्रीम शामिल हैं। जानिए क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितना मिलेगा स्टाईपेंड।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 21, 2025

NLC Apprentice Recruitment 2026

NLC Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)

NLC Recruitment 2026 Apply Online: नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) ने ग्रेजुएट और टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के पदों बंपर भर्ती निकाली है। एनएलसी ने ये भर्ती अप्रेंटिस के 575 पदों पर निकाली है। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस 19 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 जनवरी, 2026 तय की गई है।

NLC Vacancy 2026 details: इतने पदों पर होंगी भर्तियां

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ग्रेजुएट्स अप्रेंटिस के कुल 357 पद और टेक्निकल अप्रेंटिस के 218 पदों पर सीधी भर्ती होगी।

  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग- 94 पद
  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग- 93 पद
  • सिविल इंजीनियरिंग- 34 पद
  • इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग- 14 पद
  • केमिकल इंजीनियरिंग- 9 पद
  • माइनिंग इंजीनियरिंग- 49 पद
  • कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग- 49 पद
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्निकेशन इंजीनियरिंग- 9 पद
  • इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी- 6 पद

टेक्निकल अप्रेंटिस पद-

  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग- 57 पद
  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग- 66 पद
  • सिविल इंजीनियरिंग- 15 पद
  • इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग- 10 पद
  • केमिकल इंजीनियरिंग- 0 पद
  • माइनिंग इंजीनियरिंग- 32 पद
  • कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग- 13 पद
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्निकेशन इंजीनियरिंग- 10 पद
  • मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी- 5 पद
  • केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट- 5 पद
  • फार्मासिस्ट- 5 पद

NLC Recruitment 2026: एजुकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास नर्सिंग में ग्रेजुएट/इंजीनियरिंग में डिग्री/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए। कैंडिडेट्स की आयु अप्रेंटिसशिप रूल्स के मुताबिक तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक करें।

ट्रेनिंग अवधि और स्टाईपेंड

सिलेक्शन प्रोसेस और स्टाईपेंड इन पदों पर कैंडिडेटेस के चयन, डिग्री या डिप्लोमा में आए अंकों के आधार पर किया जाएगा। सलेक्ट होने वाले ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 15,028 रुपये प्रतिमाह और टेक्निकल अप्रेंटिस को 12,524 रुपये प्रतिमाह स्टाईपेंड दिया जाएगा। इस राशि में सरकार द्वारा दी जाने वाली डीबीटी राशि भी शामिल है। सलेक्ट कैंडिडेट्स को एक वर्ष (12 महीने) ट्रेनिंग दी जाएगी।

NLC Recruitment 2026 Apply Online: ऐसे करे अप्लाई

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाएं।
  • वहां होमपेज पर करियर सेक्शन में जाकर ट्रेनी और अप्रेंटिस टैब पर क्लिक करें।
  • इसके बाद विज्ञापन लिंक को खोलें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
  • आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें।

ये भी पढ़ें

UGC NET December 2025: यूजीसी नेट 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड
शिक्षा
UGC NET December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 11:56 pm

Hindi News / Education News / NLC Recruitment 2026: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, NLC इंडिया में 575 पदों पर निकाली भर्ती, यहां देखें पूरी डिटेल

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UPPSC Recruitment 2025: UPPSC में 2158 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जानें किस विभाग में कितने पद

UPPSC Recruitment 2025
शिक्षा

GK Question: दिल्ली नहीं, ये थे राजधानी के 3 पुराने नाम- जानकर चौंक जाएंगे आप

Old Names of Delhi
शिक्षा

Least Educated Country In World: ये है दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश

Least Educated Country In World
शिक्षा

UGC NET December 2025: यूजीसी नेट 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

UGC NET December 2025
शिक्षा

ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है, राजस्थान में कैसे बन सकते VDO, जानें कितनी मिलती है सैलरी

VDO
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.