NLC Recruitment 2026: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, NLC इंडिया में 575 पदों पर निकाली भर्ती, यहां देखें पूरी डिटेल

NLC Recruitment 2026 Apply Online: नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) ने ग्रेजुएट और टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के पदों बंपर भर्ती निकाली है। एनएलसी ने ये भर्ती अप्रेंटिस के 575 पदों पर निकाली है। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस 19 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 जनवरी, 2026 तय की गई है।