NLC Recruitment 2026: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, NLC इंडिया में 575 पदों पर निकाली भर्ती, यहां देखें पूरी डिटेल

NLC Recruitment 2026
NLC Recruitment 2026 Apply Online: नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) ने ग्रेजुएट और टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के पदों बंपर भर्ती निकाली है। एनएलसी ने ये भर्ती अप्रेंटिस के 575 पदों पर निकाली है। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस 19 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 जनवरी, 2026 तय की गई है।
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए ग्रेजुएट्स अप्रेंटिस के कुल 357 पद और टेक्निकल अप्रेंटिस के 218 पदों पर सीधी भर्ती होगी।
अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास नर्सिंग में ग्रेजुएट/इंजीनियरिंग में डिग्री/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए। कैंडिडेट्स की आयु अप्रेंटिसशिप रूल्स के मुताबिक तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक करें।
सिलेक्शन प्रोसेस और स्टाईपेंड इन पदों पर कैंडिडेटेस के चयन, डिग्री या डिप्लोमा में आए अंकों के आधार पर किया जाएगा। सलेक्ट होने वाले ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 15,028 रुपये प्रतिमाह और टेक्निकल अप्रेंटिस को 12,524 रुपये प्रतिमाह स्टाईपेंड दिया जाएगा। इस राशि में सरकार द्वारा दी जाने वाली डीबीटी राशि भी शामिल है। सलेक्ट कैंडिडेट्स को एक वर्ष (12 महीने) ट्रेनिंग दी जाएगी।
