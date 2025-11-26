UI डिजाइन सीखना चाहते हैं? IIT रूड़की दे रहा है बिना फीस यूजर इंटरफेस डिजाइन सीखने का मौका, ऐसे करें रजिस्टर

क्लासेस की शुरुआत UI डिजाइन की बुनियादी समझ और उसके इतिहास से होगी। इसके बाद धीरे-धीरे डिजाइन मेथडोलॉजी, इंटरफेस एलिमेंट्स और विजुअल कम्युनिकेशन जैसे अहम टॉपिक्स को आसान तरीके से समझाया जाएगा। कोर्स में ऐसे उदाहरण और केस स्टडी भी शामिल हैं, जिनके जरिए छात्र यह समझ पाएंगे कि किसी इंटरफेस को यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।