UI डिजाइन सीखना चाहते हैं? IIT रूड़की दे रहा है बिना फीस यूजर इंटरफेस डिजाइन सीखने का मौका, ऐसे करें रजिस्टर

UI Design Free Online Course 2025 (Image: IIT Roorkee)
UI Design Free Online Course 2025: अगर आप यूजर इंटरफेस यानी UI डिजाइन सीखने की सोच रहे हैं, तो IIT रूड़की आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। संस्थान ने SWAYAM प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर फ्री ऑनलाइन UI डिजाइन कोर्स की शुरुआत की है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है। इच्छुक छात्र 26 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होगा और क्लासेज 19 जनवरी से शुरू होंगी। खास बात ये है कि यह कोर्स उन छात्रों के लिए भी बनाया गया है जो डिजाइनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और उनके लिए भी जो पहले से इस क्षेत्र से जुड़े हैं और अपनी समझ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
क्लासेस की शुरुआत UI डिजाइन की बुनियादी समझ और उसके इतिहास से होगी। इसके बाद धीरे-धीरे डिजाइन मेथडोलॉजी, इंटरफेस एलिमेंट्स और विजुअल कम्युनिकेशन जैसे अहम टॉपिक्स को आसान तरीके से समझाया जाएगा। कोर्स में ऐसे उदाहरण और केस स्टडी भी शामिल हैं, जिनके जरिए छात्र यह समझ पाएंगे कि किसी इंटरफेस को यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
आधुनिक डिजाइन तकनीक जैसे आई-ट्रैकिं का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह भी पढ़ाया जाएगा, ताकि छात्र वास्तविक यूजर टेस्टिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें।
कोर्स में UX यानी यूजर एक्सपीरियंस को भी अच्छी तरह समझाया जाएगा। किस तरह कोई यूजर किसी एप, वेबसाइट या डिजिटल प्रोडक्ट को महसूस करता है, उसके साथ इंटरैक्शन कैसा होता है और इसे बेहतर कैसे बनाया जाए।
वहीं विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में रंगों का चुनाव, फॉन्ट का इस्तेमाल, लेआउट और इमेजरी जैसे पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी।
यदि आप कोर्स पूरा करने के बाद आधिकारिक सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो दो शर्तें पूरी करनी होंगी।
परीक्षा 29 मार्च 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट की चाह रखने वालों को 1,000 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा।
IIT रूड़की ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक SWAYAM वेबसाइट पर ही पूरी जानकारी देखें और किसी भी अपडेट के लिए उसी पर नजर रखें। जो भी छात्र डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या अपने कौशल को निखारना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स एक बेहतरीन शुरुआत साबित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग