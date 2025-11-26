Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UI डिजाइन सीखना चाहते हैं? IIT रूड़की दे रहा है बिना फीस यूजर इंटरफेस डिजाइन सीखने का मौका, ऐसे करें रजिस्टर

UI Design Free Online Course 2025: अगर आप घर बैठे फ्री में UI डिजाइन सीखना चाहते हैं तो IIT रूड़की आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। SWAYAM प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध यह कोर्स पूरी तरह फ्री है... यहां जानें पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Mohsina Bano

Nov 26, 2025

UI Design Free Online Course 2025

UI Design Free Online Course 2025 (Image: IIT Roorkee)

UI Design Free Online Course 2025: अगर आप यूजर इंटरफेस यानी UI डिजाइन सीखने की सोच रहे हैं, तो IIT रूड़की आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। संस्थान ने SWAYAM प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर फ्री ऑनलाइन UI डिजाइन कोर्स की शुरुआत की है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है। इच्छुक छात्र 26 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होगा और क्लासेज 19 जनवरी से शुरू होंगी। खास बात ये है कि यह कोर्स उन छात्रों के लिए भी बनाया गया है जो डिजाइनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और उनके लिए भी जो पहले से इस क्षेत्र से जुड़े हैं और अपनी समझ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

कोर्स में क्या-क्या सिखाया जाएगा?

क्लासेस की शुरुआत UI डिजाइन की बुनियादी समझ और उसके इतिहास से होगी। इसके बाद धीरे-धीरे डिजाइन मेथडोलॉजी, इंटरफेस एलिमेंट्स और विजुअल कम्युनिकेशन जैसे अहम टॉपिक्स को आसान तरीके से समझाया जाएगा। कोर्स में ऐसे उदाहरण और केस स्टडी भी शामिल हैं, जिनके जरिए छात्र यह समझ पाएंगे कि किसी इंटरफेस को यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

आधुनिक डिजाइन तकनीक जैसे आई-ट्रैकिं का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह भी पढ़ाया जाएगा, ताकि छात्र वास्तविक यूजर टेस्टिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें।

UX और विजुअल कम्युनिकेशन पर खास फोकस

कोर्स में UX यानी यूजर एक्सपीरियंस को भी अच्छी तरह समझाया जाएगा। किस तरह कोई यूजर किसी एप, वेबसाइट या डिजिटल प्रोडक्ट को महसूस करता है, उसके साथ इंटरैक्शन कैसा होता है और इसे बेहतर कैसे बनाया जाए।

वहीं विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में रंगों का चुनाव, फॉन्ट का इस्तेमाल, लेआउट और इमेजरी जैसे पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा?

यदि आप कोर्स पूरा करने के बाद आधिकारिक सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो दो शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • असाइनमेंट का औसत स्कोर 25 में से कम से कम 10 होना चाहिए।
  • परीक्षा में 75 में से 30 या उससे अधिक अंक हासिल करने होंगे।

परीक्षा 29 मार्च 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट की चाह रखने वालों को 1,000 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  • रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है।
  • SWAYAM पोर्टल पर जाएं और UI Design कोर्स का पेज ओपन करें।
  • "Join" पर क्लिक करें और अपने Gmail या Microsoft अकाउंट से लॉगिन करें।
  • मांगी गई जानकारी भरें और आप कोर्स में दाखिल हो जाएंगे।

IIT रूड़की ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक SWAYAM वेबसाइट पर ही पूरी जानकारी देखें और किसी भी अपडेट के लिए उसी पर नजर रखें। जो भी छात्र डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या अपने कौशल को निखारना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स एक बेहतरीन शुरुआत साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जामिया ने शुरू किए 42 नए कोर्स, ये है आवेदन की आखिरी तारीख
शिक्षा
Jamia Millia Islamia Courses

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

26 Nov 2025 10:31 am

Hindi News / Education News / UI डिजाइन सीखना चाहते हैं? IIT रूड़की दे रहा है बिना फीस यूजर इंटरफेस डिजाइन सीखने का मौका, ऐसे करें रजिस्टर

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

OICL AO Recruitment 2025:ओरिएंटल इंश्योरेंस में 300 पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

OICL AO Recruitment 2025
शिक्षा

Rajasthan Teacher Bharti: 3rd ग्रेड शिक्षकों के 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 दिसंबर, जानें कब होंगे एग्जाम

Govt Jobs
जयपुर

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025
शिक्षा

नौकरी के साथ सीखना चाहते हैं ब्रांडिंग? IIT दिल्ली दे रहा है 6 महीने का ऑनलाइन मौका, ऐसे मिलेगा एडमिशन

IIT Delhi Brand Management Course
शिक्षा

RRB Group D Admit Card 2025 जारी, डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें डाउनलोड और देखें एग्जाम पैटर्न

RRB Group D Admit Card 2025 Link
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.