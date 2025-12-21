GK Question: दिल्ली नहीं, ये थे राजधानी के 3 पुराने नाम- जानकर चौंक जाएंगे आप

Old Names Of Delhi: दिल्ली भारत की राजधानी है। देश-दुनिया से लोग यहां घूमने आते हैं। दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली का यह नाम हमेशा से नहीं था। दिल्ली के कई पुराने नाम रहे हैं? आज हम जिस शहर को नई दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसका नाम और स्वरूप समय-समय पर बदलता रहा है। इतिहास में कई शाशकों ने यहां राज किया है। आइये जानते हैं दिल्ली के पुराने नाम क्या-क्या थे।