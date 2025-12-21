UPPSC Recruitment 2025: UPPSC में 2158 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जानें किस विभाग में कितने पद

कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, अप्लाई करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) जरूर करा लें। ओटीआर के बिना एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट्स अपने नाम, फोटो और हस्ताक्षर जैसी सभी जरूरी इंफोर्मेशन ध्यान से भरें। इतनी भारी संख्या में डॉक्टरों और ऑफिसर्स की भर्ती करने का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और युवाओं को रोजगार देना है। खासतौर से आयुष (आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी) सेक्टर्स में इतनी भर्तियां ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगी।