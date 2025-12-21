21 दिसंबर 2025,

शिक्षा

UPPSC Recruitment 2025: UPPSC में 2158 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जानें किस विभाग में कितने पद

UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य, आयुष, पशु चिकित्सा और परिवार कल्याण सहित अलग-अलग विभागों में कुल 2158 पदों पर सीधी भर्ती करने का ऐलान किया है। जानिए किस डिपार्टमेंट में कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 21, 2025

UPPSC Recruitment 2025

UPPSC Recruitment 2025 (Image Saurce: Freepik)

UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सरकारी नौकरी प्रदेश के स्वास्थ्य, आयुष, पशु चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग में कुल 2158 पदों पर सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 22 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी।

UPPSC Medical Recruitment 2025: डिपार्टमेंट-वाइज वैकेंसी का ब्यौरा

  • आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत आयुर्वेद निदेशालय में आयुर्वेद और यूनानी के 884 पदों पर भर्ती की जाएगी।
  • यूनानी मेडिकल ऑफिसर के 25 पदों को भरा जाएगा।
  • आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के 168 पदों पर भर्ती की जाएगी।
  • होम्योपैथी निदेशालय में 265 होम्योपैथिक ऑफिसर और श्रम विभाग के तहत 7 पदों पर भर्ती होगी।
  • पशुधन विभाग में वेटरनरी ऑफिसर (पशु चिकित्सा अधिकारी) के 404 पदों पर भर्ती होगी।
  • डेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में 157 डेंटल सर्जन्स की सीधी भर्ती होगी।
  • परिवार कल्याण महानिदेशालय के तहत 221 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी।
  • हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में 26 ड्रग इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा।

UPPSC Recruitment 2025 Important Dates: जरूरी तारीखें

कैंडिडेट्स 22 दिसंबर यानी कल से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आयोग के मुताबिक, बैंक में फीस जमा कराने और ऑनलाइन एप्लिकेशन मंजूर करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी, 2026 तय की गई है। अगर किसी कैंडिडेट से एप्लिकेशन फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो, उसमें सुधार का मौका भी दिया जाएगा।

UPPSC OTR Registration: आवेदन से पहले ओटीआर जरूरी

कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, अप्लाई करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) जरूर करा लें। ओटीआर के बिना एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट्स अपने नाम, फोटो और हस्ताक्षर जैसी सभी जरूरी इंफोर्मेशन ध्यान से भरें। इतनी भारी संख्या में डॉक्टरों और ऑफिसर्स की भर्ती करने का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और युवाओं को रोजगार देना है। खासतौर से आयुष (आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी) सेक्टर्स में इतनी भर्तियां ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

Published on:

21 Dec 2025 04:30 pm

Hindi News / Education News / UPPSC Recruitment 2025: UPPSC में 2158 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जानें किस विभाग में कितने पद

