UPPSC Recruitment 2025: UPPSC में 2158 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जानें किस विभाग में कितने पद

UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सरकारी नौकरी प्रदेश के स्वास्थ्य, आयुष, पशु चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग में कुल 2158 पदों पर सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 22 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी।
कैंडिडेट्स 22 दिसंबर यानी कल से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आयोग के मुताबिक, बैंक में फीस जमा कराने और ऑनलाइन एप्लिकेशन मंजूर करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी, 2026 तय की गई है। अगर किसी कैंडिडेट से एप्लिकेशन फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो, उसमें सुधार का मौका भी दिया जाएगा।
कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, अप्लाई करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) जरूर करा लें। ओटीआर के बिना एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट्स अपने नाम, फोटो और हस्ताक्षर जैसी सभी जरूरी इंफोर्मेशन ध्यान से भरें। इतनी भारी संख्या में डॉक्टरों और ऑफिसर्स की भर्ती करने का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और युवाओं को रोजगार देना है। खासतौर से आयुष (आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी) सेक्टर्स में इतनी भर्तियां ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
